Apsileidėlių sąrašas nesikeičia

Padidintas maksimalus tarifas
Klaipėdos savivaldybės Statybų leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vadovas Gediminas Pocius šio mėnesio tarybos posėdžiui, kuris vyks spalio 29 dieną, teiks atnaujintą Apleistų ir neprižiūrimų pastatų sąrašą.
„Pas mus nieko naujo, vis tie patys apsileidėliai, kuriems pagal įstatymą taikomas nekilnojamojo turto (NT) mokestis. Šiais metais jis jau bus maksimalus – 5 proc., iki tol buvo 3 proc.“, – patvirtino G. Pocius.
Seimui patvirtinus Nekilnojamojo turto įstatymo pataisas, maksimalus tarifas nuo šių metų padidintas iki 5 proc.
Padėtis vis nesikeičia
Gėdingame Klaipėdos apsileidėlių sąraše – buvusios gelžbetonio gamyklos statiniai Artojų g. 6.
Anksčiau Artojų gatvėje tų apleistų statinių buvo daugiau, dabar, pasak G. Pociaus, beliko trys.
Šiame sąraše – ir gyvenamasis namas K. Donelaičio g. 12, kuris priklauso buvusiai Klaipėdos savivaldybės darbuotojai.
Teismų sprendimais šio pastato savininkams buvo uždrausta vykdyti bet kokius statybos darbus, kol nebus nugriautas priestatas sklypo gilumoje.
Priestatas jau nugriautas, savininkai gali tvarkyti senąjį pastatą, bet to nedaro, todėl iš gėdingo apleistų statinių sąrašo jis kol kas nebus išbrauktas.
Ne visi apmokestinami
Dar vienas statinys, kuris veikiausiai dar labai ilgai nebus tvarkomas – Kuršių nerijoje esantis, sovietmečiu pradėtas statyti ir nebaigtas poilsio kompleksas Smiltynės g. 34, prieškopyje, ties Naująja Smiltynės perkėla.
Šį turtą kažkada įsigijo Rusijos pilietis, jis buvo pasirengęs techninę dokumentaciją nebaigto statyti statinio rekonstravimui.
Prieš aštuonerius metus buvo gautas ir statybos leidimas, bet prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą 2022 m., viskas sustojo.
Tarp apleistųjų dar yra ir pastatas-svarstyklės Šilutės pl. 93.
„Į šį gėdingą sąrašą, deja, nepatenka liūdnai pagarsėjęs statinys Naujojoje Uosto g. 5, nes Registrų centre jo paskirtis nurodyta gyvenamoji, o daugiabučiai ir vienbučiai pagal įstatymą nėra apmokestinami NT mokesčiu. Šio klausimo sulaukiu kiekvienais metais, tiek iš tarybos narių, tiek iš žurnalistų. Mieste tokių apleistų statinių yra dešimtys, mes juos žinome, tačiau ne visi jie yra NT įstatymo taikinyje, o Apleistų ir neprižiūrimų pastatų sąrašą mes rengiame būtent vadovaudamiesi šiuo įstatymo nuostatomis“, – paaiškino G. Pocius.
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