Atgimimo aikštėje įsibėgėja darbai

Atnaujinant projektą buvo priimtas esminis sprendimas atsisakyti požeminės aikštės dalies, kurioje anksčiau buvo numatyta automobilių stovėjimo aikštelė.
Toks sprendimas priimtas siekiant išsaugoti istoriškai vertingus objektus ir kultūrinį paveldą.
Dėl iš esmės pasikeitusios projekto apimties nutraukta ankstesnė rangos sutartis, o antžeminės aikštės rekonstrukcijai paskelbtas naujas viešasis konkursas.
Šiuo metu vyksta rangovo atrankos procedūros, o laimėtoją planuojama paskelbti rugpjūčio viduryje.
Nors projektas koreguotas, pagrindinė jo vizija nesikeičia – miesto centre bus kuriama moderni, patogi ir gyventojams pritaikyta viešoji erdvė. Atnaujinimo darbai bus vykdomi tik antžeminėje aikštės dalyje.
Kaip nurodė Klaipėdos savivaldybė, bendrovė „Klaipėdos vanduo“ įrengs lietaus nuotekų tinklus. Vietoj buvusių apie 30 cm vamzdžių bus klojami didesnio, metro skersmens vamzdžiai, kurie ženkliai padidins lietaus vandens pralaidumą ir sumažins didelių momentinių liūčių padarinius.
Be to, jau baigti ir Herkaus Manto gatvės ruožo ties Atgimimo aikšte tvarkymo darbai.
Nuo Biržos tilto iki Liepų gatvės sankryžos paklota nauja asfalto danga, atnaujinti kelio bortai, atliktas horizontalusis ženklinimas, tad eismas šioje vietoje jau visiškai atnaujintas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)