 Atgimimo aikštėje įsibėgėja darbai

Atgimimo aikštėje įsibėgėja darbai

2026-07-30 16:33
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdos Atgimimo aikštėje toliau vyksta tvarkymo darbai. Šios aikštės atnaujinimas bus vykdomas etapais, išsaugant istorines miesto vertybes. O rugpjūčio viduryje paaiškės, kas vykdys pagrindinius rekonstrukcijos darbus.

Judėjimas: Atgimimo aikštėje vakar dirbo technika. Jau atvežti ir nauji lietaus nuotekų vamzdžiai.
Judėjimas: Atgimimo aikštėje vakar dirbo technika. Jau atvežti ir nauji lietaus nuotekų vamzdžiai. / Dinaros Fritzsch nuotr.

Atnaujinant projektą buvo priimtas esminis sprendimas atsisakyti požeminės aikštės dalies, kurioje anksčiau buvo numatyta automobilių stovėjimo aikštelė.

Toks sprendimas priimtas siekiant išsaugoti istoriškai vertingus objektus ir kultūrinį paveldą.

Dėl iš esmės pasikeitusios projekto apimties nutraukta ankstesnė rangos sutartis, o antžeminės aikštės rekonstrukcijai paskelbtas naujas viešasis konkursas.

Šiuo metu vyksta rangovo atrankos procedūros, o laimėtoją planuojama paskelbti rugpjūčio viduryje.

Nors projektas koreguotas, pagrindinė jo vizija nesikeičia – miesto centre bus kuriama moderni, patogi ir gyventojams pritaikyta viešoji erdvė. Atnaujinimo darbai bus vykdomi tik antžeminėje aikštės dalyje.

Kaip nurodė Klaipėdos savivaldybė, bendrovė „Klaipėdos vanduo“ įrengs lietaus nuotekų tinklus. Vietoj buvusių apie 30 cm vamzdžių bus klojami didesnio, metro skersmens vamzdžiai, kurie ženkliai padidins lietaus vandens pralaidumą ir sumažins didelių momentinių liūčių padarinius.

Be to, jau baigti ir Herkaus Manto gatvės ruožo ties Atgimimo aikšte tvarkymo darbai.

Nuo Biržos tilto iki Liepų gatvės sankryžos paklota nauja asfalto danga, atnaujinti kelio bortai, atliktas horizontalusis ženklinimas, tad eismas šioje vietoje jau visiškai atnaujintas.

Šiame straipsnyje:
Atgimimo aikštė
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aikštės atnaujinimas
rekonstrukcija
Klaipėda

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Komentarai

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Acto garintojas
Šaunuolis Meras ir jo komanda,tik norėtusi kad viskas suktusi greičiau.Linkėjimai Broniui:-)
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-1
Važnyčiotojas
asfaltas kokybiškai paklotas, imkit tuos kelininkus ir kitiem darbams. Tiesa, reikia mažiau trinkelizacijos, daugiau medžių, jie ne tik šešėlį duoda, bet ir vėsumą. Ir dar, klojant vamzdžius netieskit jų per istirinį užstatymą. Nors žalieji plotai daug vandens sugertų..
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Šoferis
Ar Leninas bus
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-4
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