Atgimimo aikštėje – sujudimas

Pradėjo vežti žvyrą
Rangos darbų sutartis sudaryta trims mėnesiams. Pagal ją, šią vasarą aikštėje bus užpilami vertingais pripažinti sluoksniai, taip jie bus išsaugomi. Tai bus daroma remiantis su Kultūros paveldo departamentu suderintu tvarkybos darbų projektu.
Jo rengėjai aiškiai ir detaliai nurodė, kokias technines priemones reikia naudoti, kad struktūrų užpylimas būtų atliktas maksimaliai jas išsaugant ateities kartoms.
„Užpilsime, pamatų liekanas uždengsime ir vykdysime konservavimą. Tai – tvarkybos proceso įgyvendinimas“, – kalbėjo Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.
Laukia nauji konkursai
Pasak Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus, žinia klaipėdiečiams aiški – nueitas ilgas kelias, atsakyta daug svarbių klausimų, kurių iš anksto niekas negalėjo numatyti, nes buvusiai miesto valdžiai rengiant projektą nebuvo atlikti išsamūs archeologiniai tyrinėjimai.
„Rankų nenuleidžiame, Atgimimo aikštė bus sutvarkyta. Nuo pirminės Atgimimo aikštės galimybių studijos praėjo jau daugiau nei dešimtmetis. Atėjo laikas realiam projekto įgyvendinimui“, – teigė A. Vaitkus.
Rankų nenuleidžiame, Atgimimo aikštė bus sutvarkyta.
Su statybininkais, kurie buvo laimėję konkursą, veikiausiai sutartis bus nutraukta, nes iš esmės keičiasi darbų apimtys. Tiesa, su ankstesnio konkurso laimėtojais bus deramasi.
„Reikės skelbti naują šių darbų vykdymo konkursą. Kol vyks tvarkybos darbai, tikimės atrinkti naują rangovą viršutinei aikštės daliai ir tada galėsime pereiti prie kito etapo“, – detalizavo vicemeras A. Kamarauskas.
Nežymiai koreguos projektą
Viršutinės aikštės dalies projektas taip pat bus koreguojamas. Teks keisti tas vietas, kur buvo numatyta įvaža ir išvaža iš požeminės automobilių aikštelės, kuri dabar jau nebus įrengiama.
Konstrukcija su senojo miesto žemėlapiu turėjo būti ant požeminės aikštelės konstruktyvo, todėl dabar teks suprojektuoti jam tam tikrą pamatą. Be to, bus šiek tiek koreguojamas požeminis lietaus nuotekų tinklas.
„Iš esmės darome tą patį, kas buvo pradiniame projekte su minimaliais pakeitimais. Leidimas statybai vis dar galioja, o pakeitimai projekte neturėtų sukelti jokių prielaidų statybos leidimo keitimui. Tikimės, kad iki kitų metų vasaros aikštė bus sutvarkyta. Ar tai pavyks, laikas parodys. Matysime, kaip greitai pasiseks pagaminti granito gaminius“, – kalbėjo A. Kamarauskas.
Piktinosi biurokratija
„Jeigu atsiminsime šios istorijos pradžią, tai pusę metų vaikščiojome po teismus. Gyvename baisios biurokratijos laiku. Tai labai smarkiai ignoruoja šalies gyventojų poreikį matyti savo miestus gražesnius nei jie yra šiandien. Lankydamasis Vakarų Europoje matau, kad vidaus sandoriai leidžia kur kas greičiau ir lanksčiau vykdyti projektus, o mūsų šalyje tai laikoma blogiu“, – apgailestavo miesto meras.
„Šis projektas Klaipėdai yra svarbus ne tik kaip infrastruktūros objektas. Tai miesto centro erdvė, kuri turi būti gyva, patogi žmonėms ir reprezentuojanti miestą. Todėl nuosekliai judame į priekį ir imamės konkrečių veiksmų, kad Atgimimo aikštė būtų užbaigta“, – teigė A. Vaitkus.
Sprogmenis išvežė, jų nebėra
Antradienį Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad Atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri buvo paskelbta dėl čia anksčiau rastų sprogmenų.
Visi jie jau išvežti ir neutralizuoti.
Pasak mero, nors sprogmenų paieškos ir neutralizavimo darbai nebuvo iš anksto numatyti ir planuoti bei gerokai apsunkino projekto eigą, šiandien galima pasidžiaugti, kad teritorija miesto centre yra išvalyta ir klaipėdiečiai gali jaustis saugiau.
(be temos)
(be temos)
(be temos)