Atliekų konteineriai Klaipėdoje dezinfekuojami dažniau

Pagal įprastą tvarką Klaipėdoje šiltuoju metų sezonu konteinerius reikalaujama iš vidaus ir išorės plauti kartą per ketvirtį, o išdezinfekuoti du kartus per mėnesį. Bet, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos rekomendacijas, jau balandžio mėnesį buvo paspartinta konteinerių valymo paslauga – nuplauti ir išdezinfekuoti visi miesto komunalinių atliekų ir rūšiavimo konteineriai. O gegužę ir vėliau, kol galios dėl koronaviruso paskelbtas karantinas, bendro naudojimo konteineriai ir jų aikštelės uostamiestyje bus papildomai dezinfekuojami kartą per savaitę.

„Nuo balandžio 30 dienos pradėjome dirbti intensyviau. Du ekipažai be perstojo važinėja iš kiemo į kiemą ir iš išorės dezinfekuoja konteinerius bei vietą, kur jie sustatyti“, – sakė Šarūnas Jonas Tamulis, KRATC laikinai einantis direktoriaus pareigas.

Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir viešose erdvėse yra apie 3000 konteinerių, jais pasirūpins KRATC pasamdyta įmonė. O individualių namų savininkai, kaip ir anksčiau, savo komunalinių atliekų surinkimo konteinerius turi plauti ir dezinfekuoti patys.

Nors pagal šiuo metu valstybės institucijų turimą informaciją nėra pagrindo teigti, kad komunalinių atliekų srautas galėtų būti koronaviruso plitimo židiniu, atliekų konteineriai išlieka ta vieta, kuria naudojasi visi klaipėdiečiai, neišskiriant ir rizikos grupei priskiriamų asmenų. Todėl KRATC dar kartą primena, jog išmetant ar rūšiuojant atliekas būtina naudotis pirštinėmis. Apie tai informuoja ir uostamiestyje ant konteinerių užklijuoti lipdukai.