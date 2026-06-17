 „Auksinio trikampio“ teritorijoje dar vienas svarbus infrastruktūros plėtros etapas

„Auksinio trikampio“ teritorijoje dar vienas svarbus infrastruktūros plėtros etapas

Laikinai bus stabdomas geležinkelio eismas
2026-06-17 06:30 klaipeda.diena.lt inf.

Vadinamojoje „Auksinio trikampio“ teritorijoje, esančioje tarp Tilžės gatvės, Vilniaus plento ir geležinkelio, nuo praėjusio rudens intensyviai vykdomi paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Artimiausiomis dienomis projektas pasieks dar vieną svarbų etapą – dėl vykdomų darbų birželio 18–20 dienomis laikinai bus stabdomas geležinkelio eismas.

<span>„Auksinio trikampio“ teritorijoje dar vienas svarbus infrastruktūros plėtros etapas</span>
„Auksinio trikampio“ teritorijoje dar vienas svarbus infrastruktūros plėtros etapas / Partnerių nuotr.

Traukinių eismas nebus vykdomas 55 valandas – nuo birželio 18 d. 8 val. iki birželio 20 d. 15 val. Per šį trumpą laiką geležinkelio teritorijoje bus įgyvendintas itin sudėtingas paviršinių nuotekų tinklų inžinerinis etapas.

Vairuotojams šie darbai nepatogumų nesukels – automobilių eismas per Tilžės gatvės geležinkelio pervažą nebus ribojamas. Tačiau pokyčiai turės įtakos daliai keleivinių ir krovininių traukinių maršrutų. Informaciją apie traukinių eismo pakeitimus teikia „LTG Link“.

Primename, kad „Auksinio trikampio“ teritorijoje šiuo metu įrengiama įspūdingo dydžio paviršinių nuotekų infrastruktūra. Tinklų diametras vietomis sieks net 2,4 m. Tai būtina tam, kad būtų užtikrintas patikimas pelkėtos teritorijos sausinimas.

Projektas laikomas strategiškai svarbiu miesto plėtrai, nes sukūrus reikiamą inžinerinę infrastruktūrą bus sudarytos sąlygos tolimesnei teritorijos plėtrai ir naujoms verslo investicijoms.

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