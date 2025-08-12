Balkone – katino kančios: kam laikyti gyvūną, jei jo nemyli?

„Viename Lūžų g. 5 namo balkonų yra laikomi katinai ar katinas (nežinau tiksliai), tad nuolatos girdisi graudus miauksėjimas, nors tiksliau – graudus rėkimas“, – pasakojo klaipėdietė.
Pasak jos, šie garsai girdisi dieną ir naktį ir tęsiasi nuo pat vasaros pradžios.
„Būkite geri, įsileiskite savo gyvūnus į namus, o jei nenorite jais rūpintis, yra daug gerų žmonių, kurie su didele meile jais pasirūpintų“, – atviravo klaipėdietė.
Žinia sulaukė aktyvios diskusijos, ir dauguma gyventojų neslėpė pasipiktinimo.
„Kam laikyti gyvūną, jei jo nemyli? Nesuprantu tokių žmonių“, – retoriškai klausė klaipėdietė Judita.
Kiti ragino imtis veiksmų ir kreiptis į atsakingas tarnybas – svarstė, kad galbūt augintiniai yra nemaitinami, jei kniaukia uždaryti balkone.
„Uždaryti balkone ir keliems mėnesiams jį ten apgyvendinti – čia jau tikrai yra gyvūno kankinimas“, – pažymėjo klaipėdietė.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, žiaurus elgesys su gyvūnu ar jo kankinimas, kai dėl to gyvūnui kyla pavojus žūti ar būti suluošintam, užtraukia administracinę atsakomybę.
Už tokio pobūdžio nusižengimus gali būti skiriama bauda nuo 150 iki 600 eurų. Taip pat gali būti taikoma papildoma priemonė – gyvūno konfiskavimas.
Pastebėjus žiauraus elgesio su gyvūnais atvejus, apie tai reikėtų pranešti atsakingoms institucijoms.
Pranešimus galima teikti paskambinus bendruoju pagalbos telefonu 112 arba kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
