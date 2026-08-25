 Bandužių kvartale – nemokamas spektaklis

Bandužių kvartale – nemokamas spektaklis

2026-08-25 11:37
Indrė Kiseliovaitė

Šį ketvirtadienį, rugpjūčio 27-ąją, Jūrininkų pr. 6 ir Lūžų g. 4 daugiabučių namų kiemuose vyks jaunųjų teatralų spektaklis. Daugiau nei 30 jaunųjų menininkų pasakos istoriją apie herojų kelionę, išbandymus ir sugrįžimą namo. Į nemokamą pasirodymą kviečiami visi – ir kaimynai, ir atsitiktiniai praeiviai.

Dovana: spektaklyje vaidins per 30 jaunųjų teatralų.
Dovana: spektaklyje vaidins per 30 jaunųjų teatralų. / I. Aleinikovo nuotr.

Anot organizatorių, spektaklis ketvirtadienį minėtoje vietoje vyks 18.30 val. Pasirodys Kaulinis Senis, Gulbės, Paukščių motina ir kiti lietuvių liaudies pasakos „Kaulinis Senis ant geležinio kalno“ herojai.

Jaunieji teatralai iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vilniaus dailės akademijos ir Kauno technologijos universiteto pristatys kartu kurtą spektaklį „Kol pareisiu namo“.

„Magija jau vyksta kieme. Gyventojai per balkonus pasirengę dalintis elektra, į gėlynus ateina vietinis juodas katinas“, – sakė režisierė Monika Steponavičiūtė.

Scenografė Maja Kriaučiūnaitė pasakojo, kad įprastai dirbant akademijoje būna daug konkurencijos, įtampos, o šiame projekte dirba daug ambicingų menininkų, kurie vieni kitiems padeda.

„Norime žiūrovui sukurti jausmą, kad magija egzistuoja kiekviename kieme. Norime įberti žiupsnelį magijos į vakarinę blynų tešlą“, – sakė kita režisierė Jurgita Rudėnaitė.

Pasak organizatorių, „KiemArta“ yra bendras Klaipėdos jaunimo teatro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, viešosios įstaigos „Meno banga“ ir studentų kūrybinės grupės „Ašaka“ projektas.

Šį projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos savivaldybė. „KiemArta“ vyksta antrus metus.

Šiame straipsnyje:
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Labai kviečiame "KiemArta" atvykti ir parodyti savo kūrybą Neringos skvere prie Maximos (Šilutės pl. 40A).
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