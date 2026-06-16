„Blue School“ karta: kaip „Varpo“ gimnazija ugdo jaunus pokyčio lyderius

Gimnazijos direktorė Vilma Bridikienė dalinosi, kad viena svarbiausių gimnazijos iniciatyvų – Europos Sąjungos remiama „Blue School“ programa, kurios sertifikatas mokyklai suteiktas nuo 2024 metų. Anot jos, ypač svarbu plėtoti mokinių sąmoningumą klimato kaitos ir taršos kontekste, įskaitant Baltijos jūros būklę, bei skatinti juos ieškoti realių problemų sprendimų. Taip pat ši kryptis atliepia augantį poreikį STEAM sričių specialistams, todėl mokykla padeda mokiniams anksti pasirengti ateities studijoms.
„Svarbu, kad mokiniai suprastų savo atsakomybę už aplinką ir gebėtų į ją žvelgti sąmoningai bei kritiškai“, – teigė V. Bridikienė.
Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos projekto „Blue School“ koordinatorė Ana Gabrielė Sabancevaitė akcentavo, kad prestižinį „Blue School“ sertifikatą Lietuvoje yra gavusios tik šešios mokyklos.
„Šis sertifikatas gimnazijai suteikia ne tik išskirtinumo nacionaliniu mastu, bet ir stiprina jos, kaip vykdančios ilgalaikį projektinį ekologinį švietimą, atitinkantį ES standartus, pozicionavimą Europoje. Mokiniai aktyviai įsitraukia į tarptautinius projektus, tyrinėja Baltijos jūrai aktualias problemas, ieško tvarių sprendimų, dalyvauja praktinėse veiklose, kurios ugdo atsakomybę už aplinką ir visuomenę“, – teigė A. G. Sabancevaitė.
Vienas ryškiausių Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje vykdytų „Blue School“ projektų – „AQUA-I: Saving Water with Artificial Intelligence“, suvienijęs mokinius iš Lietuvos, Turkijos, Ispanijos, Portugalijos ir Rumunijos. Projekto dalyviai analizavo vandens tausojimo problemas, kūrė dirbtiniu intelektu paremtas idėjas, rengė tinklalaides, animacijas bei skaitmeninius projektus, siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į vandens svarbą. Už šio projekto vykdymą gimnazijai suteikta „European Aquamarine School“ nominacija. Projekto vykdytoja Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja Vilija Rakštienė teigė, kad šis reikšmingas tarptautinis įvertinimas rodo, jog mokykla kryptingai ugdo mokinių aplinkosauginį sąmoningumą, tvarumo vertybes ir atsakingą požiūrį į vandens bei jūrų ekosistemų svarbą.
Svarų indėlį gimnazijos fenomenais grįsto gamtosauginio ugdymo srityje įnešė šį pavasarį „Varpo“ gimnazijoje vykdyta tarptautinė „Blue School“ konferencija „Mėlyna šviesa: mokiniai už klimatui neutralias pakrantes“, įgyvendinta pagal „BlueLights“ projektą, kurios tikslas buvo parengti mėlynųjų ekosistemų apsaugos veiksmų planą, orientuotą į mokinių lyderystę. Konferencijoje dalyvavo partneriai iš Belgijos, Latvijos, Olandijos ir Pakistano. Mokiniai iš Belgijos pristatė vietinių vandens telkinių taršos ir ekosistemų stebėjimo, DNR pokyčių tyrimus. Latvijos gimnazistai dalinosi upės taršos plastiku ir kitomis atliekomis, pakrančių tausojimo ir valymo tiriamųjų veiklų stebėjimo rezultatais. Atstovai iš Olandijos akcentavo tvarių inžinerinių vandenį puoselėjančių ekosistemų sprendimų „Nature based solutions“ naudą. Svečių iš Pakistano tyrimas buvo apie CO2 taršą Baltijos jūroje, jos poveikį jūros ekosistemoms. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos chemijos mokytoja Vita Vileikytė, koordinavusi klaipėdiečių mokinių tiriamąsias veiklas, džiaugėsi, jog konferencija leido sustiprinti gimnazistų žinias apie europietiškąjį identitetą ir ES „Jūrų strategijos“ tikslus bei mokinių tiriamosiomis veiklomis prisidėti prie sprendimų, orientuotų į Lietuvos pakrančių ekosistemų saugojimą bei klimato neutralumo siekius.
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