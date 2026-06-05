Bolidų varikliai jau drebina Klaipėdą

Žiūrovai rikiavosi abejose Dangės krantinėse ir ant Biržos bei Pilies tiltų, kad pamatytų F2 ir F4 vandens formulių paradą.
Nebe pirmus metus priimanti F2 Klaipėda didžiuojasi šia garbe, bet žiūrovų dėmesys akivaizdžiai nebėra toks didelis, kaip pirmaisiais metais.
Keletą valandų klaipėdiečiai ir svečiai lankė inovacijų parką prie Žvejo skulptūros, apžiūrinėjo laivų ir vandens technikos ekspozicijas, turėjo galimybę išbandyti vandens motociklus, klausėsi laivų gamintojų ir pardavėjų pasakojimų.
Daugiausia emocijų sukėlė bolidų paradas. Daugelis žiūrovų jį stebėjo iškėlę savo išmaniuosius telefonus. Jį smalsiai stebėjo ir kruizinio laivo keleiviai.
Savaitgalį uosto akvatorijoje vyks F2 ir F4 vandens formulių pasaulio čempionato etapas. Variklių gausmas ir greitis, nedažnai gyvai matomi lenktynių reginiai vilios klaipėdiečius į Kruizinių laivų terminalą stebėti, kas šiemet Klaipėdoje pasirodys geriausiai.
Tarp F2 dalyvių – lietuvių legenda, dukart Europos čempionas ir triskart pasaulio vicečempionas Edgaras Riabko. F4 klasėje Lietuvą atstovaus trys perspektyviausi šalies pilotai: Paulius Stainys, Nida Kilinskaitė ir Matas Kvizikevičius.
Šeštadienį žiūrovų laukia ir „Klaipėda Boat Show“ ekspozicijų lankymas, naujausių katerių, jachtų ir pramoginių laivų ekspozicijos, išskirtinių laivų pristatymai, autentiškos drakono valties iš Indonezijos ekspozicija, inovacijų parkas ir technologijų pristatymai, konsultacijos su laivybos profesionalais, galimybė įlipti į laivus ir juos apžiūrėti iš arti bei testiniai pasiplaukiojimai.
Naujausi komentarai