Danės krantinės šurmulyje – gaivus „Agnostiko“ pokyčių vėjas

Darbo valandos – ne nuosprendis

Kaip pripažino „Agnostiko“ direktorius, kai kuriems naująją erdvę jau atradusiems lankytojams sunku patikėti tokiais radikaliais pokyčiais.

„Naują šios vietos istoriją atėjome kurti orientuodamiesi į visiškai kitokią kokybę ir konceptą. Norime, kad kiekvienas čia, kur vienoje vietoje susipina diena ir naktis, atrastų save bei jaustųsi savas – tiek prijaučiantis kultūrai, tiek madai, tiek įmantriems kokteiliams, nepakartojamiems gastronominiams atradimams ar stilingai muzikai“, – vardijo pašnekovas.

Tad nuo vidudienio atsidarantis „Agnostikas“ šiokiadieniais pirmiausia laukia tų, kurie nori gardžiai papietauti ar tiesiog susitikti puodeliui kavos, antroje dienos pusėje – pasilepinti virtuvės meistrų su meile paruošta vakariene, paskanauti išskirtinių kokteilių, o jau penktadienį, šeštadienį „pasileisti plaukus“ ir šėlti iš širdies.

„Darbo dienomis ir sekmadieniais oficialiai dirbame iki 23 val., tačiau jei yra svečių, neužsidarome ir ilgiau – esame atsidavę savo klientams ir prisitaikome pagal jų poreikius. O penktadieniais ir šeštadieniais dirbame iki 4 val. ryto“, – pasakojo vadovas.

„Agnostiko“ nuotr.

Nuo šou iki gyvo garso pasirodymų

Savaitgaliais „Agnostiko“ svečių lauks ir speciali pramoginė programa.

„Į ją siekiame įlieti netradicinių, Lietuvoje dar naujų elementų ir pasiūlyti tokią įvairovę, kuri publikai neleistų nuobodžiauti. Vaizdžiai kalbant, norime šiek tiek išjudinti, išbudinti Klaipėdą, nes ir patys jaučiame tam tikrą sąstingį šioje rinkoje, ir girdime savo lankytojų atsiliepimus, kad mieste stinga stilingų ir įdomių pasilinksminimo vietų“, – šyptelėjo vadovas.

„Agnostiko“ savaitgalio renginių programoje skambės ne tik populiari klubinė šokių muzika, bet ir vyks akrobatikos bei kiti šou, didžėjaus ir saksofonininko, perkusininko ar kitos įvairios kolaboracijos, kurių metu gims netikėti muzikiniai ekspromtai, taip pat žinomų šalies atlikėjų – tiek popkultūros, tiek nekomercinės muzikos atstovų – gyvo garso pasirodymai“, – vardijo pašnekovas.

Gastrobaro meniu lankytojus taip pat nudžiugins pasiūla ir įvairove – išrankiausių gurmanų lūkesčiai čia patikėti patyrusiam Lietuvos virtuvės šefui Karoliui Stasiuliui.

„Orientuojamės į universalų kliento personažą, tad pas mus galima rasti tiek europietiškos, tiek Lotynų Amerikos virtuvės elementų – nuo įvairių pamėgtų užkandžių iki midijų ar didkepsnių, o savaitgaliais svečius taip pat kviečiame mėgautis vėlyvaisiais pusryčiais, – pasakojo „Agnostiko“ vadovas. – Be to, turbūt vieninteliai Klaipėdoje, be klasikinių, galime pasiūlyti tokius išskirtinius, pagal mūsų barmenų individualią receptūrą sukurtus kokteilius, kurie tikrai nustebins netikėtais ingredientais, jų deriniais ir poskoniais.“

„Agnostiko“ nuotr.

Subūrė profesionalų komandą

Neabejotinai daugelį stebina ir barui pasirinktas pavadinimas. Kaip pripažino vadovas, jame taip pat norėjosi užkoduoti tam tikrą žinutę, prasmę.

„Agnostikas“ atstovauja koncepcijai, kad iš esmės žmogus gali tikėti tuo, kuo nori, ar tai būtų kažkokia dievybė, ar žemiški dalykai. Šią idėją plėtojame ir mūsų koncepcijoje – kiekvienam žmogui pagal jo vidinį pasaulį paliekame pačiam rinktis ir tikėti tuo, kuo jis nori, ar mūsų kokteiliais, ar maistu, ar muzika, ar tiesiog bendravimu puikioje kompanijoje. Kviečiame praverti „Agnostiko“ duris ir patirti čia nuo paslapties iki misterijos“, – šyptelėjo pašnekovas.

Pasirinktą idėją atliepia bei savitą nuotaiką, atmosferą taip pat kuria erdvės interjeras, kuris buvo patikėtas patyrusiai vilniečių architektų komandai, o jai talkino žinomas stilistas, dekoratorius Mantas Petruškevičius.

Interjere ypatingas dėmesys skirtas vienetinėms rankų darbo detalėms – pavyzdžiui, lubas piešiniais dekoravo tapytojas, o menininkė kūrė įspūdingas skulptūras, kurias vėlyvą vakarą prakalbina 3D vizualizacijos.