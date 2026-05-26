Daug triukšmo sukėlęs priestatas – nugriautas

K. Donelaičio gatvės 12 namo istorija – labai sena, bene įdomiausia jos dalis prasidėjo dar 1996 metais, kai Irena Šakalienė ir jos dukros tapo viso pastato savininkėmis ir įsteigtos bendrovės vardu oficialiai ketino rekonstruoti šį istorinį pastatą.
Ilgiau nei 15 metų buvo bylinėjamasi dėl baltų blokelių priestato prie šio namo. 2021 metais statytoja įvardinta I. Šakalienė buvo įpareigota nugriauti dviejų aukštų su mansarda naujadarą.
Vėliau jai buvo leista šią namo dalį suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti.
Šių metų pradžioje reikalavimas pagaliau įvykdytas, neliko nė ženklo, kad būta priestato.
Bet pats I. Šakalienės šeimos įsigytas namas vis labiau primena visišką griuveną. Prie pat jo užaugę medžiai byloja apie tai, kad žmonės čia seniai nebegyvena, o įgriuvęs stogas – apie tai, kad sniegas ir lietūs merkia pastato vidų.
Nuo K. Donelaičio gatvės pusės šis pastatas apdengtas apsauginiu tinklu. Šis vaizdas disonuoja su aplinkiniais namais ir bendru gatvės vaizdu.
„Savivaldybėje kalbinami šio pastato savininkai užtikrintai deklaravo, kad atliks jo kapitalinį remontą su paveldo tvarkybos darbais, – pernai išgirstus žodžius atkartojo Klaipėdos savivaldybės Statybų leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vadovas Gediminas Pocius. – Savivaldybė tikisi, kad šie darbai prasidės greitu laiku, tačiau visa tai susiję su nemažomis investicijomis, o tai nebus viešieji pinigai, tai – privačios lėšos. Netrukus po šios kalbos priestatas buvo nugriautas.“
Paveldo objektu pripažintas namas pernai ir užpernai jau buvo įtrauktas į apleistų pastatų sąrašą. Savininkai nesutiko su tokiu savivaldybės tarybos sprendimu ir apskundė jį teismui.
Jei I. Šakalienės šeima šiemet realių remonto ir paveldo tvarkybos veiksmų minėtame pastate nepradės, miesto taryba spręs dėl jo įtraukimo į apleistų pastatų sąrašą vėl.
Savininkams tai reikš smarkiai padidėjusį nekilnojamojo turto mokestį.
Teismo sprendimas bus skelbiamas tik gegužės 27-ąją. Iki šios datos pastatas tebėra įtrauktas į gėdingą savininkams sąrašą ir jau turėjo būti sumokėtas didesnis nekilnojamojo turto mokestis.
Kada ir kokius darbus planuoja I. Šakalienės šeima, sužinoti nepavyko, mat viešai skelbiamu bendrovės „Donelaičio namai“ telefonu niekas neatsiliepė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)