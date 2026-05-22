Daugiabučių liftuose – vandalų žymės

Siautėja – naktimis?
Pietiniame rajone gyvenanti klaipėdietė pasakojo pastebėjusi grafitį Ievos Simonaitytės gatvės 12-ojo namo lifte.
Ant lifto lubų juoda spalva yra kažkas užrašyta, tačiau įrašą sunku suprasti. Gyventoja stebėjosi, kaip grafičių piešėjai patenka į kodinėmis spynomis apsaugotus namus.
„Juk norint patekti į daugiabutį reikia žinoti durų kodą. Tai kaip tie vandalai patenka į vidų? Nejaugi atspėja kodus? O gal patys gyventojai terlioja savo namus? Tada tai būtų visiškas absurdas“, – svarstė moteris.
Pasak jos, nors piešinys nėra didelis, toks elgesys rodo nepagarbą aplinkiniams ir bendram turtui.
Vandalai gali siautėti naktimis, kai mažiau žmonių pastebi jų veiksmus.
Teršia ir kitokiais būdais
Apie panašias problemas kalba ir kiti klaipėdiečiai. Žmonės skundžiasi ne tik grafičiais, bet ir netvarka liftuose – apspjaudytomis sienomis bei besimėtančiomis šiukšlėmis.
„Žmonės, gerbkite vieni kitus. Kiek galima teršti liftus? Nejaugi malonu niokoti savo aplinką?“ – vienoje feisbuko grupėje rašė klaipėdietis.
Toks elgesys yra nemenkas pažeidimas.
Pagal Baudžiamojo kodekso 187 straipsnį, tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Taip pat, pagal Administracinių nusižengimo kodekso 115 straipsnį, tyčinis svetimo turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, sunaikinimas ar sugadinimas užtraukia baudą nuo 50 iki 750 eurų.
Lietuvoje vienas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis yra 50 eurų. Šis rodiklis naudojamas apskaičiuojant pinigines baudas už nusikalstamas veikas bei administracinius nusižengimus, todėl atsakomybės dydis priklauso nuo nustatytų bazinių dydžių skaičiaus.
Šiuo metu Klaipėdoje specialiai įrengtų vietų, kuriose grafičius būtų galima piešti legaliai, nėra.
Specialių vietų terlioti nėra
Legaliai piešti ant pastatų sienų galima tik suderinus tokią iniciatyvą su pastato savininkais bei miesto savivaldybe – gyvenamųjų namų, daugiabučių liftuose piešti draudžiama.
Šiuo metu Klaipėdoje specialiai įrengtų vietų, kuriose grafičius būtų galima piešti legaliai, nėra.
Norintieji įgyvendinti meninius projektus turi pateikti prašymą savivaldybei elektroniniu paštu, o kiekviena iniciatyva vertinama individualiai.
Jeigu pastebimi nelegalūs grafičiai, pastatų savininkams dėl jų siunčiami reikalavimai pašalinti terliones.
(be temos)
(be temos)