Dėl fontano gedimų – įvairūs svarstymai

Esant geram orui, klaipėdiečiai dažnai laiką leidžia Neringos skvere ir susėdę ant suoliukų grožisi šokančiu ir spalvas keičiančiu fontanu. Tačiau sekmadienį fontanas kažkodėl neveikė.
Būta svarstymų, kad galbūt jį pamiršo įjungti. Klaipėdiečiai socialiniuose tinkluose taip pat diskutavo apie tai, kad tėveliai turėtų būti atidesni savo vaikams, kurie veikiausiai ir prisidėjo prie šio fontano gedimo.
„Mieli žmonės, atėję pasigrožėti ir atsigaivinti, senjorai daugiau laiko praleidžiantys ant suoliukų, nebūkite abejingi ir sudrausminkite vaikus, užspaudžiančius purkštukus, kišančius visokius daiktus, pagalius, akmenis, šiukšles į fontaną. Nebent jums jis nereikalingas ir esate pasirengę likti be jo vasarą“, – įspėjo klaipėdietė.
„Gal reikia kokio oficialaus plakato sudrausminti, kad negalima kišti jokių daiktų į fontaną?“ – svarstė kita klaipėdietė.
Gyventojai taip pat atkreipė dėmesį, kad gadinama skvero teritorijoje esanti kita nauja įranga. Žmonės esą nebijo ir skvere veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų.
„Dabar vėl pilna vaikų prie vandens kolonėlės, mėginau sudrausminti, kad be reikalo nelaistytų vandens, visi akis išpūtę šaukia, kad mamos leidžia, o kažkoks tėvelis aplink vaikšto, bijo kažką pasakyti, o gal taip pat leidžia“, – pasakojo viena moteris.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė nurodė tikrąją fontano gedimo priežastį.
„Sekmadienį Neringos skvere neveikė sistema dėl elektros tiekimo sutrikimo. Taip pat buvo sugedę keli vandens purkštukai, tačiau antradienį gedimai pašalinti“, – sakė I. Kubilienė.
Anot jos, žmonės dėl fontano gedimų neįtariami.
„Ne, tokių įtarimų neturime“, – tvirtino Miesto tvarkymo skyriaus vedėja.
Praėjusiais metais Pempininkų aikštės fontaną teko remontuoti ne kartą. Be to, tikimasi, kad iki Joninių pavyks sutaisyti šokantį muzikinį fontaną Danės skvere.
(be temos)
(be temos)