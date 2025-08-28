Dėl griaustinio – paranoja: kas čia ką tik buvo?

„Kas čia ką tik buvo? Sprogimas? Ar girdėjote?“ – klaipėdietis Raimondas paskelbė viešą įrašą vienoje feisbuko grupėje.
Greitai paaiškėjo, kad tai tik buvo lietus, griaustinis ir žaibai, o ne kokie nors kitokie incidentai, tačiau, nepaisant to, komentaruose užsiliepsnojo diskusijos.
„Aš nesuprantu, kas su žmonėmis darosi, – jiems jau prasidėjo kažkokia paranoja. Nejaugi nematė žaibų ir negirdėjo griaustinio?“ – po įrašu komentavo klaipėdietis Dainius.
Kai kurie gyventojai tikino, jog karo situacija ir nuolat girdimos žinios sustiprino nerimą – net ir įprasti gamtos garsai daliai žmonių pradėjo kelti įtarimų.
„Prieš keletą metų audra buvo paprasta audra, o dabar – visi galvoja, kad kažkas sprogo ir nusprendžia apie tai paklausti feisbuke“, – pastebėjo dar viena klaipėdietė, pasislėpusi po anonimo kauke.
