Dėl rastų sprogmenų įstrigusi Klaipėdos Atgimimo aikštės rekonstrukcija atnaujinama

Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu – išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai, pranešė savivaldybė.
„Pasirinkome subalansuotą kelią – sutvarkyti aikštę taip, kad ji taptų pilnaverte miesto erdve žmonėms. Atgimimo aikštės ateitis Klaipėdai yra per daug svarbi, kad liktų neapibrėžta ar amžiams įstrigusi tarp skirtingų scenarijų“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
BNS rašė, kad atliekant archeologinius kasinėjimus aikštėje rastos 52 istorinės struktūros, kurias Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba pripažino vertingomis ir saugomomis toje vietoje, kur jos aptiktos.
Artimiausius mėnesius aikštėje bus vykdomi vertingųjų sluoksnių išsaugojimo darbai.
Dėl jų savivaldybė keis Atgimimo aikštės rekonstrukcijos projektą, nes pagal jį planuota įrengti dviejų aukštų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę.
Dabar aikštės rekonstrukciją planuojama atlikti tik antžeminėje dalyje.
Anot savivaldybės, architektūrinės idėjos ir projektas keisis tik tiek, kiek techniškai jis buvo susijęs su požemine projekto dalimi – automobilių aikštelės įvažiavimai bei išvažiavimai, lifto bei laiptinių vietos funkciškai taps aikštės grindiniais. Elementai, kurie buvo numatyti požeminei daliai, bus keičiami funkciniu aikštės plotu. Tokiu būdu derinamas kultūros paveldo išsaugojimas ir viešosios erdvės atnaujinimas.
Dėl pasikeitusių darbų apimčių – rekonstruojant tik antžeminę dalį, rangos darbams artimiausiu metu bus skelbiamas naujas viešųjų pirkimų konkursas.
Atgimimo aikštės rekonstrukcijos viešojo pirkimo konkursą yra laimėjusi bendrovė „Infes“. Daugiau nei 21 mln. eurų vertės rangos darbus planuota baigti iki 2027 metų gruodžio.
„Šis projektas Klaipėdai yra svarbus ne tik kaip infrastruktūros objektas. Tai miesto centro erdvė, kuri turi būti gyva, patogi žmonėms ir reprezentuojanti miestą. Todėl nuosekliai judame į priekį ir imamės konkrečių veiksmų, kad Atgimimo aikštė būtų užbaigta“, – tvirtino A. Vaitkus.
Ekstremalių situacijų operacijų centras antradienį pritarė, kad Atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri paskelbta dėl ten rastų sprogmenų.
Šiuo metu visi rasti sprogmenys išvežti ir neutralizuoti.
BNS rašė, kad užpernai vasarą pradėti Atgimimo aikštės rekonstrukcijos darbai sustabdyti nuo 2024-ųjų spalio, kai vykdant archeologinius tyrimus teritorijoje aptikti 27 sprogmenys.
Dėl rastų archeologinių vertybių kariuomenės išminuotojai negalėjo patikrinti viso aikštės ploto. Jie ištyrė 12 vietų, kurios buvo identifikuotos po magnetometru atlikto teritorijos tyrimo, nustatė metalo fragmentus, tačiau jose nebuvo sprogmenų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)