Dėl remonto darbų – spūstys

Klaipėdietis Jurgis dalijosi, esą Pilies gatvėje trūksta apie remontą informuojančių ženklų.
„Labai gerai, kad šiame ruože vyksta remontai, tai reikalingi ir ilgai laukti pokyčiai, kurie pagerins visą infrastruktūrą. Tačiau iki tol reikėtų kaip nors aiškiau informuoti vairuotojus, kad šie darbai vyksta. Rytais, kai technika pajuda ir į Pilies gatvę, susidaro tokios didelės spūstys, kad automobilių eilė lieka tiesiog viduryje Sausio 15-osios ir Pilies gatvių sankryžos. Labai tikiuosi, kad šie darbai netrukus baigsis, nes vasarą, į miestą atvykus ir svečiams, rytais važiuoti šiuo ruožu bus neįmanoma“, – skundėsi vyras.
Klaipėdos savivaldybės Statybos skyriaus vedėjo Martyno Dargužo teigimu, darbai vyks etapais.
„Šiuo metu mieste vykdomi Minijos gatvės pėsčiųjų ir dviračių takų kapitalinio remonto darbai, kurie suskirstyti į tris etapus. Trečiajame etape (nuo Minijos g. 19 sklypo iki Sausio 15-osios g. ir Pilies g. ruože nuo Sausio 15-osios g. iki Priešpilio g.) darbai šiuo metu vyksta intensyviausiai. Pagrindinius darbus – bortų įrengimą, takų konstrukcijas, trinkelių klojimą ir asfalto pagrindo sluoksnio įrengimą – rangovas planuoja užbaigti iki Jūros šventės pradžios. Visų trijų vykdomų etapų darbai turi būti pabaigti iki šių metų pabaigos“, – teigė M. Dargužas.
Jo teigimu, nurodytose vietose bus atnaujinti ir naujai pakloti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengti suoliukai, dviračių stovai, atnaujintas apšvietimas.
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