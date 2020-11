Dovanos – gerai, bet nepamirškite, kur dėti senienas

Štai ir prasidėjo. Nuolaidos, išpardavimai, „juodieji penktadieniai“ – per galvą besiverčiančių prekybininkų vilionės tiesiog gena mus į prekybos centrus. Atrodo, kad nėra geresnio laiko nusipirkti naują televizorių, kompiuterį, telefoną ar kokį kitą buitinės technikos stebuklą. Tiek jau to. Pirkite. Bet nepamirškite, kur reikia dėti seną nebereikalingą daiktą.

„Lapkritį mes iš visų miesto pakampių renkame padangas, o gruodis – elektronikos ir buitinės technikos atsikratymo mėnuo. Todėl pirmiausia norėčiau paprašyti, kad artėjant gražiausioms metų šventėms tais nebereikalingais daiktais ar naujų prekių pakuotėmis nebūtų „puošiami“ klaipėdiečių kiemai“, – prašė Ramunė Šličienė, KRATC ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininkė.

Specialistė išvardijo bent keturias galimybes, kur galima nekenkiant savo sveikatai ir nedarant žalos gamtai atiduoti nebereikalingus elektronikos, buitinės technikos prietaisus.

„Ar tai būtų kompiuteris, televizorius, šviestuvas, dujinė viryklė – bet koks dar veikiantis mūsų buities pagalbininkas, – prasmingiausia jam rasti naujus šeimininkus. Tai galima padaryti per KRATC svetainėje https://mano.kratc.lt/ esančią daiktų dovanojimo platformą. Tereikia savo turimą daiktą nufotografuoti ir įkelti į sistemą. Visi norintys čia gali laisvai dovanoti ar keistis daiktais be tarpininkų pagal tarpusavio susitarimą. Lygiai taip nebereikalingus daiktus galima pasiūlyti ir per kitas populiarias internetinio bendravimo programas. Jei pavyksta pratęsti daikto naudojimą – tai teisingiausias sprendimas, tausojantis gamtos išteklius ir mažinantis planetos užterštumą“, – aiškino ekologė.

Dar viena galimybė – naudotus, bet dar gerus daiktus palikti Klaipėdos miesto didžiųjų atliekų aikštelėse.

„Tai, kas tinkama naudojimui – indus, knygas, vaikiškus žaislus, šviestuvus ir t.t., – sudedame į sandarų konteinerį. Tie klaipėdiečiai, kurie atvyksta į aikšteles, gali neatlygintinai bet ką pasiimti ir naudoti. Karantino metu ši paslauga neteikiama, bet žinoti verta, nes karantinas nesitęs amžinai“, – pasakojo R. Šličienė.

KRATC aikštelės naudingos ir kitu aspektu. Kaip žinome, nusipirkus naują daiktą, lieka jo pakuotė: plastikas, polistirenas, kartonas. Ypač jei pirkinys didelis, pakuotė netelpa į konteinerį, tad vis dar pasitaiko, kad žmonės jas sukrauna šalia konteinerių. Tai labai blogas sprendimas.

„Polistireną išnešioja vėjas, sušlapęs kartonas ar išsitepusi polietileno plėvelė tampa nebetinkami perdirbimui. Geriausia tokias pakuotes, kartu su nebereikalingais daiktais, atgabenti į mūsų aikšteles, kur jas be vargo išrūšiuosite į didelius konteinerius“, – aiškino ekologė.

Trečioji civilizuota nebereikalingų elektronikos prietaisų atsikratymo galimybė – prekybos centrai. Netinkamą naudojimui elektronikos įrangą gyventojai gali nemokamai pristatyti pardavėjams net ir neperkant naujos įrangos. Didesniuose prekybos centruose arba šalia jų stovi specialios talpos elektronikos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekoms.

Na, ir dar vienas būdas atsikratyti senu televizoriumi, šaldytuvu, elektrine virykle – į namus išsikviesti atliekų tvarkytoją. Daugiau informacijos apie elektronikos atliekų surinkimą, jų priėmimo vietas ir sąlygas, atliekų tvarkytojus galima rasti www.atliekos.lt arba www.eei.lt.

„Bet kuris paminėtas būdas yra priimtinas. O išmesdami daiktus į bendrą komunalinių atliekų konteinerį ar palikdami juos kieme ne tik sukuriame nemalonų vaizdą, bet ir švaistome savo lėšas, nes papildomas didžiųjų daiktų surinkimas didina mūsų pačių mokamus mokesčius. Dar viena blogybė, kad netinkamai išmestas telefonas ar kompiuteris, kuriuose yra integruotos baterijos, į aplinką gali paskleisti ypač pavojingas toksiškas medžiagas, sunkiuosius metalus, kurie žmonėms sukelia mirtinas ligas. Todėl, galvodami apie artėjančias šventes ir dovanas artimiesiems, būkime rūpestingi iki galo – nepridarykime jiems žalos netvarkingai išmesdami senus daiktus“, – linkėjo R. Šličienė.