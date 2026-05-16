Galvos svaigimas: „Eurovaistinės“ vaistininkė pataria, ką daryti su juo susidūrus

Dažniausios galvos svaigimo priežastys
„Vienos iš dažniausių galvos svaigimo priežasčių – skysčių trūkumas, stiprus nerimas, įtampa ar intensyvios neigiamos emocijos. Svaigimą taip pat gali išprovokuoti kraujotakos sutrikimai, ypač staigus kraujospūdžio sumažėjimas, dar vadinamas ortotastine hipotenzija. O kartais tai gali būti signalas apie tam tikras širdies ar kraujagyslių ligas“, – pasakojo „Eurovaistinės“ vaistininkė T. Gečienė.
Vaistininkė T. Gečienė paaiškina, kas vyksta organizme, kai per greitai pakylama iš sėdimos ar gulimos padėties: „Staiga atsistojus, veikiant gravitacijai, dalis kraujo nuteką į apatinę kūno dalį. Tuomet smegenys trumpam gauna mažiau deguonies ir maistinių medžiagų. Sveiko žmogaus kraujagyslės ir širdis greitai prisitaiko – kraujospūdis pakyla ir kraujotaka smegenyse atsistato. Tačiau kitais atvejais, ypač vyresniame amžiuje, kai kraujagyslės tampa mažiau elastingos ar širdies veikla susilpnėja, šis prisitaikymo procesas vyksta lėčiau. Dėl to gali pasireikšti svaigulys“, – sakė „Eurovaistinės“ vaistininkė T. Gečienė.
Jaunesniems žmonėms galvos svaigimą gali sukelti ir intensyvus fizinis krūvis, ypač jei jis staiga nutraukiamas. Taip pat, anot T. Gečienės, įtakos gali turėti hormonų pokyčiai, labai žemas kraujospūdis ar kai kurių vaistų šalutinis poveikis.
„Jeigu atsistojus galva svaigta dažnai, o kartu jaučiamas silpnumas, nuovargis ar sutrinka širdies ritmas, reikėtų kreiptis į gydytoją. Atlikus kraujo tyrimus kartu su gydytoju galima išsiaiškinti, ar nėra anemijos, elektrolitų pusiausvyros pakitimų ar kitų sveikatos problemų“, – pabrėžė „Eurovaistinės“ vaistininkė T. Gečienė.
Kaip elgtis pajutus svaigimą?
Pasak vaistininkės T. Gečienės, pajutus svaigulį svarbiausia pasirūpinti savo saugumu:
„Jei atsistojus pradėjo svaigti galva, atsisėkite ar pasiremkite į ką nors šalia, kad išvengtumėte griuvimo. Kvėpuokite lėtai ir giliai – taip pagerinsite deguonies patekimą į organizmą. Jeigu galite, trumpam palenkite galvą žemiau širdies lygio, kad kraujas greičiau pasiektų smegenis“, – patarė „Eurovaistinės“ vaistininkė T. Gečienė.
Tiems, kuriems galvos svaigimas pasitaiko dažnai, vaistininkė T. Gečienė rekomenduoja imtis prevencinių priemonių.
„Svarbu gerti pakankamai vandens visos dienos metu, mažais gurkšneliais. Ne mažiau svarbu subalansuota mityba ir reguliarūs valgiai. Praleidus valgį gali sumažėti cukraus kiekis kraujyje ir atsirasti svaigimas. Taip pat reikėtų nepamiršti fizinio aktyvumo – reguliarus judėjimas stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą. Ir, žinoma, būtina periodiškai tikrintis sveikatą. Kraujo tyrimai gali padėti laiku pastebėti anemiją ar kitas ligas“, – priminė vaistininkė T. Gečienė.
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