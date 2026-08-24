Gelbėtojai imasi naujos misijos: šios žinios gali išgelbėti gyvybę

„Vizija ugdyti ateities kartą, turinčią tvirtus pagrindus ir žinias, kaip saugiai elgtis prie vandens, įgyja pavidalą – „Saugi jūra“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė K. Pirožnikas.
Nemokama edukacija vyks šeštadienį, rugpjūčio 29 d., 12 val., Centrinėje gelbėtojų stotyje, Žvejų g. 2A, „DUNA Beach Club“.
Laukia ne tik teorija
Kaip skelbia vyriausiasis gelbėtojas, maždaug valandą truksiančiame užsiėmime dalyviai gaus praktinių patarimų, kaip saugiai elgtis prie vandens, susipažins su gelbėtojų naudojama įranga ir technika bei galės daugiau sužinoti apie patį gelbėtojų darbą.
Numatyta ir praktinė veikla vandenyje. Jei leis oro sąlygos, dalyviai galės saugiai išsimaudyti su gelbėjimosi liemenėmis, prižiūrimi gelbėtojų.
„Edukacija skirta vaikams ir suaugusiesiems. Tikime, kad saugus elgesys vandenyje prasideda nuo tinkamų žinių, o jas įgyti svarbu visai šeimai“, – teigiama K. Pirožniko paskelbtame įraše.
Organizatoriai tikisi, kad tokios žinios žmonėms padės geriau suprasti vandenyje tykančius pavojus ir tinkamai elgtis susidūrus su pavojinga situacija.
„Pradėkime mokslo metus su žiniomis, kurios gali išgelbėti gyvybę“, – ragino K. Pirožnikas.
Dalyvių taip pat lauks prizai ir vaišės. Edukacija yra nemokama, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl norintieji dalyvauti turi iš anksto užsiregistruoti.
(be temos)
(be temos)
(be temos)