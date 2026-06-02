Gelbėtojai pradėjo darbą

„Poilsiaujančius prie jūros kviečiame būti atsakingus, laikytis saugumo taisyklių, stebėti gelbėtojų iškeltas vėliavas ir nepalikti vaikų be priežiūros. Linkime saugios, saulėtos ir smagios vasaros prie jūros“, – skelbė „Klaipėdos paplūdimių“ komanda.
„Klaipėdos paplūdimių“ gelbėtojų vado Aleksandro Siakki teigimu, gelbėtojų skaičius sieks 60, o paplūdimiuose vienu metu dirbs 50 žmonių.
Šiuo metu komandą sudaro maždaug po lygiai senbuvių ir naujokų, kai kurie paplūdimiuose dirbs jau 15 sezoną.
Taip pat akcentuojama, kad net ir esant prastiems orams gelbėtojai turės ką veikti – ne tik suteikti pirmąją pagalbą, įspėti apie duobes jūroje, bet ir prisidėti prie vaikų paieškų. Kartais jiems tenka bendrauti ir su neblaiviais, agresyviai besielgiančiais paplūdimių lankytojais.
Gelbėtojai primena, kad kai paplūdimiuose plevėsuoja raudona vėliava, maudytis – draudžiama, kai geltona – galima.
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