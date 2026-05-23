Gyventojai ėmė ieškoti priedangų

Viena tokių diskusijų kilo Paupių bendruomenėje. Čia gyvenantis klaipėdietis teiravosi, ar kvartalas apskritai turi priedangų sąrašą.
„Ar turi Paupiai slėptuvių sąrašą, jei ateitų pranešimas gyventojams slėptis nuo oro pavojaus?“ – teiravosi vyras.
Paupių bendruomenės vadovė Regina Baguckienė nurodė, kad artimiausia vieta slėptis būtų Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija, ir pridūrė, kad galbūt būtų paprasčiau gyventojams kooperuotis ir susitikti pas kurį nors kaimyną, kadangi nežinia, ar visi spėtų nubėgti iki mokyklos.
„Ar priedangos mokyklose nėra geriausi taikiniai? Ten daug žmonių susirenka, nesaugu, man atrodo. Esame susitarę visi eiti namo, kas benutiktų“, – svarstė viena moteris.
„Aš tai į savo rūsį. Bet tik nežinau, ar padėtų“, – sakė kita klaipėdietė.
Klaipėdos savivaldybės puslapyje nesunkiai galima rasti priedangų ir kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą. Nurodyta, kad iš viso Klaipėdoje šiuo metu yra 128 priedangos.
Jomis yra tapę nemažai uostamiesčio vaikų darželių-lopšelių ir mokyklų, pavyzdžiui, lopšeliai-darželiai „Sakalėlis“ ir „Rūta“, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos „Varpo“ gimnazija, Klaipėdos Medeinės mokykla, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija ir kitos ugdymo įstaigos.
Klaipėdos savivaldybės pateiktame priedangų sąraše galima rasti mieste esančias požemines perėjas, požemines automobilių aikšteles, daugiabučių rūsius, įvairius muziejus, net ir bažnyčias, pavyzdžiui, Šv. Juozapo darbininko, Marijos Taikos Karalienės, Šv. Kazimiero ir Lietuvos naujoji apaštalų bažnyčia.
Prie kiekvienos priedangos nurodomas ir gyventojų, galėsiančių pasislėpti joje, skaičius.
Skaičiuojama, kad iš viso visose Klaipėdoje esančiose priedangose galėtų slėptis per 49 tūkst. žmonių. Nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičius šiuo metu – per 160 tūkst. žmonių.
Be priedangų Klaipėdoje taip pat yra 93 kolektyvinės apsaugos statiniai. Juose tilptų 45 443 žmonės.
(be temos)
(be temos)
(be temos)