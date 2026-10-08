Į kelionę – net 45 valdininkai

Rajonas – be valdžios?
„Rajono valdžios nėra, skyrių vedėjų nėra. O jeigu karas? 45 valdininkai movė iš darbo ir išvažiavo į Estiją pramogauti“, – dienraščiui piktinosi vietos gyventojai.
Paaiškėjo, kad iš tiesų savivaldybėje tądien buvo tuštoka – be beveik pusšimčio valdininkų, išvykusių į Estiją, dar viena kompanija buvo deleguota atstovauti Šilutei Sakartvele.
„Negalima sakyti, kad nieko nebuvo“, – į klausimą, kodėl savivaldybė prieš savaitgalį buvo tuščia, atsakė Šilutės savivaldybės administracijos direktorius Andrius Jurkus.
Negalima sakyti, kad nieko nebuvo.
A. Jurkus neslėpė, kad Šilutės rajono savivaldybės delegacija dalyvavo tradicinėje rudens šventėje Tskaltubo mieste, Sakartvele.
„O kita kelionė buvo į Estiją. Bet tie, kurie išvyko į Estiją, buvo atostogose“, – patikino administracijos direktorius.
Kelionė atsiėjo 300 eurų
A. Jurkus pripažino, kad autobusu į Estiją išbildėjo 45 žmonės.
„Kiekvienais metais važiuojame Vietos savivaldos dienos proga. Darome kokią nors išvyką. Kadangi šiemet išvyka buvo ne į kitą Lietuvos savivaldybę, o į Estiją, tai žmonės susiformino laisvą dieną ir draugiškai toje kelionėje sudalyvavo“, – pasakojo A. Jurkus.
Direktorius įsitikinęs, kad penktadienį valdininkų nepasiekę gyventojai pirmadienį problemas galėjo išspręsti.
„Manyčiau, laiku išspręsime viską. Tiek mero, tiek direktoriaus telefonai visada įjungti. Operacijų centras dirba visą parą. Aš penktadienį taip pat buvau atostogose“, – prisipažino A. Jurkus, nors savivaldybės tinklalapyje buvo skelbiama, kad penktadienį A. Jurkus dirbo ir dalyvavo Angelų sargų dienos minėjime.
Šilutės rajono vadovų ir savivaldybės valdininkų kelionę į Estiją iš dalies apmokėjo savivaldybės darbuotojų profsąjunga.
„Bet tie, kurie nėra profsąjungos nariai, mokėjo patys už save. Aš asmeniškai išleidau apie 300 eurų. Nesu profsąjungos narys, už nakvynę taip pat mokėjau pats“, – pasakojo A. Jurkus.
Vietos savivaldos diena minima spalio 10-ąją.
Iš biudžeto – 4 tūkst. eurų
„Pagal sutartį su profsąjunga dalis tų lėšų išvykoms yra kompensuojamos. Bet dalis išlaidų buvo kompensuota profsąjungos“, – tikino Šilutės savivaldybės administracijos direktorius.
A. Jurkus patikslino, kad išvyka iš viso kainavo 14 tūkst.
Iš savivaldybės biudžeto pagal profsąjungos prašymą kelionei buvo skirta 4 tūkst. eurų.
Penktadienį atostogas kelionei buvo pasiėmęs ne tik administracijos direktorius, bet ir Šilutės meras Vytautas Laurinaitis. Vicemeras Tomas Budrikis taip pat atostogavo.
Vicemeras Edvardas Jurjonas savaitę buvo komandiruotėje Sakartvele. Jį lydėjo du tarybos nariai ir keli administracijos darbuotojai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)