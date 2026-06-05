 Į paplūdimius jau plūsta žmonės

Į paplūdimius jau plūsta žmonės

2026-06-05 12:33
Klaudija Audickaitė

Klaipėdiečiai plūstelėjo prie jūros – Melnragės paplūdimyje jau netrūksta nei besideginančiųjų saulėje, nei drąsiausių maudynių mėgėjų.

Poilsis: klaipėdiečiai aktyviai leidžia laiką prie jūros – vieni deginasi, o kai kurie jau ir maudosi.
Poilsis: klaipėdiečiai aktyviai leidžia laiką prie jūros – vieni deginasi, o kai kurie jau ir maudosi. / K. Audickaitės nuotr.

Nors kalendorinė vasara dar tik prasidėjo, pajūryje tvyro tikra atostogų nuotaika.

Melnragės paplūdimyje pastarosiomis dienomis gausu žmonių – klaipėdiečiai aktyviai leidžia laiką prie jūros, mėgaujasi saule, o dalis ryžtasi ir maudynėms.

Net ir darbo dienomis ryte bei po pietų paplūdimyje netrūksta besideginančių žmonių.

Vieni ilsisi ant pledų, kiti vaikšto pajūriu, leidžia laiką su draugais ar šeimomis.

Pajūryje jaučiamas tikras vasaros sezono startas. Šiltesni orai žmones vilioja kuo daugiau laiko praleisti gryname ore, todėl paplūdimiai sparčiai pilnėja.

Šiame straipsnyje:
poilsiautojai
jūra
paplūdimiai
vasara

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