Į uostamiesčio bažnyčias tikintieji dar neskuba

Žmonės laikosi karantino

Nuo pirmadienio leidžiama aukoti mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių.

Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas nenustebo, kad tikinčiųjų bažnyčioje mišių metu nedaug, nes žmonės laikosi karantino.

Kadangi vakaro mišiose lankytojai yra vyresnio amžiaus ir saugosi, todėl žmonių bažnyčioje mažiau.

Bažnyčioje tikintiesiems palikta tik kas ketvirta klauptų eilė, kiti apsukti stop juostomis.

Bažnyčioje tikintiesiems palikta tik kas ketvirta klauptų eilė, kiti apsukti stop juostomis. Viename suole galima sėdėti tik trims žmonėms.

Viename suole galima sėdėti tik trims žmonėms.

Į bažnyčią tikintieji įleidžiami tik su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Skiriama 10 kvadratinių metrų vienam žmogui.

Kol nenutarta kitaip, mišios su tikinčiaisiais aukojamos kasdien, išskyrus sekmadienius.

Jų tvarką patvirtino Lietuvos vyskupų konferencija.

Ragina saugoti sveikatą

Vyskupų konferencijos laiške tikintieji, priklausantys rizikos grupei ar turintys ligos simptomų, raginami nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus.

Jiems siūloma mišias išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis.

"Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo", – rašoma Vyskupų konferencijos laiške.

Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.

Kunigams emeritams nepatariama aukoti mišių dalyvaujant tikintiesiems.

Pradžia – kupina liūdesio

Kovo pradžioje, tik paskelbus karantiną, kunigai pirmąkart liko vieni tuščiose bažnyčiose.

Kunigas M.Šlaustas pripažįsta, kad negalėjo nė įsivaizduoti, jog kada nors taip nutiks.

"Tuščioje bažnyčioje kunigui ypač sunku. Buvo neįprasta ir pradžioje labai liūdna. Bet žmonės labai aktyviai jungėsi ir stebėjo mišias virtualiai. Mes jautėme tą žmonių artumą, jautėme, tarsi jie būtų bažnyčioje. Tai pakėlė nuotaiką ir džiugino, kad tikintieji to ryšio su bažnyčia nenutraukė. Be to, pavieniai žmonės ir dieną lankėsi bažnyčioje asmeninei maldai, kai nevyko pamaldos, nes jos būdavo atidarytos", – kalbėjo M.Šlaustas.

Už medikus ir mamas

Tikintieji aktyviai užprašo mišias ir per karantiną.

Anot kunigo M.Šlausto, jie meldžiasi ir už medikus, ir už socialinius darbuotojus, savo artimuosius ir sveikatą.

"Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi", – pabrėžiama Vyskupų konferencijos laiške.

Rytoj, gegužės 3 d., bus švenčiama Motinos diena.

Išvakarėse, šiandien, 17.40 val. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus giedamos gedulingos psalmės, o 18 val. aukojamos šv. mišios už mirusias motinas.

Sekmadienį 10 val. mišiose bus meldžiamasi už gyvąsias motinas.

Pamaldų transliaciją bus galima stebėti "Facebook" paskyroje.