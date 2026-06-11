Įgriso naktinės linksmybės

Siūlys naikinti licencijas
Klaipėdos savivaldybės Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius patvirtino, kad buvo gauta gyventojų skundų dėl dviejų naktinių užeigų veiklos.
Miesto atstovai kreipėsi į policiją dėl pažeidimų statistikos šiose įstaigose, ir buvo nuspręsta siūlyti miesto politikams uždrausti prekiauti alkoholiu naktiniuose baruose, veikiančiuose Jūreivių gatvėje.
„Verslininkai informuoti apie tai. Jie turbūt pateiks savo argumentus miesto tarybos nariams, kodėl nereikėtų uždrausti prekiauti alkoholiu arba numatyti švelnesnius apribojimus. Tokių sprendimų būna ne tiek daug, prieš pusantrų metų Vingio gatvėje vienoje įstaigoje metus buvo uždrausta prekiauti alkoholiu“, – teigė D. Petrolevičius.
Jie turbūt pateiks savo argumentus miesto tarybos nariams, kodėl nereikėtų uždrausti prekiauti alkoholiu arba numatyti švelnesnius apribojimus.
Gyventojai prašo pagalbos
Šiuo metu Jūreivių g. 23 viena šalia kitos veikia dvi įmonės, registruotos Kaune („Gestator“ ir „KTV antava“).
Anot savivaldybės atstovų, uždraudus prekybą alkoholiniais gėrimais pastate, šiuo metu dirbančios šios įmonės čia negalės vykdyti veiklos.
Teigiama, kad tokia priemonė būtų proporcinga, siekiant kriminogeninės situacijos pokyčio nurodytose vietose ir šalia jų.
Savivaldybėje buvo gautas skundas, kuriame, aplinkinių gyventojų liudijimais, nurodoma, esą čia vyksta nelegali prekyba alkoholiu, pasibaigus leistinam prekybos laikui.
Taip pat yra pažeidžiama viešoji tvarka, išgėrę asmenys nuolat rėkauja, trukdo ilsėtis, kelia grėsmę praeinantiems pro šalį gyventojams.
Abu barai veikia visą naktį iki ryto.
„Gyventojai prašo spręsti minėtų barų darbo laiko apribojimą arba panaikinti licencijas prekybai alkoholiu“, – rašoma savivaldybės administracijos sprendimo projekte miesto tarybai.
Nusižengimų statistika stulbina
Reaguodami į minėtą skundą, kovą pareigūnai atliko kontrolinį pirkimą šiame naktiniame bare ir nustatė, kad darbuotoja pardavė alkoholinių gėrimų nesilaikydama įstatyme nustatytų apribojimų.
Dėl šio pažeidimo policija pradėjo administracinę teiseną.
Policija savivaldybę informavo, kad nuo 2024 m. sausio iki 2026 m. balandžio 8 d. Jūreivių g. 23 buvo registruoti 44 pranešimai, 19 – nusikaltimų asmeniui, iš jų pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai, 7 – dėl turtinės veikos, iš jų pradėtas 1 ikiteisminis tyrimas ir gauta 14 pranešimų dėl viešosios tvarkos pažeidimų.
Įmonių darbuotojams per šį laikotarpį surašyta 11 administracinių nusižengimo protokolų.
Tikimasi, kad jei bus pritarta siūlomam tarybos sprendimo projektui, sumažės naktinės prekybos alkoholiniais gėrimais vietų Klaipėdos mieste, taip pat sumažės viešosios tvarkos pažeidimų prie barų, esančių Jūreivių gatvėje.
Abiem įmonėms paliekama teisė savo veiklą perkelti į kitą prekybos vietą kitu adresu, patikslinant licencijas, arba panaikinti minėtų licencijų galiojimą.
(be temos)