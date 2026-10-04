Išmaldos prašytojai – vėl gatvėse

Klaipėdos miesto Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius pasakojo, kad įtartinus asmenis klaipėdiečiai pastebėjo prie prekybos centrų, esančių Taikos pr. 61 ir Taikos pr. 66A.
„Gyventojai man atsiuntė pranešimų, kad stoviniuoja veikiausiai romų tautybės atstovai ir prašo išmaldos. Kai kurie ryte matė tą pačią moterį parduotuvėje greitai bėgančią, o lauke – jau stovinčią pasirėmusią lazdele, vos paeinančią. Žmonėms pradėjus ją kalbinti, ji visiškai nieko nekalbėjo, tiesiog kažką rodė pirštais. Netrukus prie jos privažiavo mašina, ji prie jos pribėgo ir nuvažiavo“, – sakė M. Bagdonavičius.
Dar vieni, kaip įtariama, apsimetėliai išmaldos prašė ir prie kito prekybos centro.
„Kiti gyventojai man rašė, kad prie kito prekybos centro vyksta šiek tiek kitaip. Neva atvažiuoja mašinos, išleidžia išmaldos prašytojus ir juos arba stebi, arba išvažiuoja ir palieka rinkti pinigus. Tas pats vyksta ir prie Naujojo turgaus. Negaliu pasakyti, ar tai tie patys žmonės, bet visi – ne lietuviško gymio. Pas mus yra vietinių prašytojų, jų yra ir senamiestyje, Herkaus Manto gatvėje. Tai vietiniai“, – kalbėjo Smiltelės seniūnaitis.
Pasak M. Bagdonavičiaus, Klaipėdos policijos bendruomenės pareigūnams apie įvykius jau pranešta.
Tai vagystė, žmonės yra apgaudinėjami.
„Jie užfiksavo, sakė, kad važiuos pasižiūrėti, kas ir kur vyksta. O mūsų įstatymas neleidžia rinkti pašalpų. Tai ne pavieniai atvejai, gal kiti žmonės nekreipia dėmesio, neviešina to dalyko, bet tai reikia viešinti. Tai vagystė, žmonės yra apgaudinėjami. Kažkas rašė, kad davė pinigų ir dėl to nemato nieko blogo, bet geriau jau duokite saviems“, – patarė pašnekovas.
Prieš kelerius metus taip pat buvo pastebėtas vaikinas, kuris, neva neturėdamas kojų, sėdėdavo ant asfalto prie prekybos centrų ir prašydavo išmaldos. Tačiau po kurio laiko jis buvo užfiksuotas vaikštantis.
Panašių atvejų būta ir su moterimis, kurios, sėdėdamos neįgaliojo vežimėliuose ir prašydamos išmaldos, vėliau kituose Lietuvos miestuose buvo pastebėtos vaikščiojančios.
Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 37.18 punktas numato, kad uostamiesčio teritorijoje draudžiama duoti išmaldą pinigais. Išimtys taikomos religinėms apeigoms bei specialiems tam skirtiems renginiams.
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