Išskirtinis policijos dėmesys moksleiviams: dalino atšvaitus, priminė taisykles

Minėdami Europos saugaus eismo dieną Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai prie ugdymo įstaigų dalijo atšvaitus, stebėjo, ar vaikai į mokyklas vežami saugiai – prisegti saugos diržais specialiose kėdutėse, ar dviračiais ir paspirtukais važiuojantys moksleiviai dėvi šalmus, laikosi kitų kelių eismo taisyklių reikalavimų. Lopšeliuose ir darželiuose susitikę su pačiais mažiausiais eismo dalyviais policijos pareigūnai jiems aiškino kaip tinkamai dėvėti atšvaitus, kaip saugiai pereiti gatvę.

Kretingoje pareigūnai 26 atšvaitų neturėjusiems moksleiviams priminė, kad tamsiu paros metu juos dėvėti būtina, įspėjo šešis kelių eismo taisykles pažeidusius dviratininkus ir tris motociklininkus. Palangoje užfiksuoti penki dviračiais ir paspirtuku be šalmų važiavę moksleiviai.

Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Prevencijos skyriaus policijos pareigūnai anksti ryte dar kartą lankėsi Kalotėje. Čia žiemą vykdytos kelios prevencinės atšvaitų dalijimo priemonės, nes per kelią į neapšviestą autobusų stotelę skubėdavo daug moksleivių ir atšvaitus turėdavo toli gražu ne visi. Šį kartą į stotelę atėjo vos trys suaugusieji, kurie paaiškino, kad po skaudžių eismo įvykių apskrityje, tėvai vaikus iki mokyklų, ar saugesnių stotelių mieste, pavėžėja patys. Priemones eismo saugumui užtikrinti Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai šiandien vykdys visą dieną.

Per devynis šių metų mėnesius Klaipėdos apskrityje užregistruoti 309 eismo įvykiai, kuriuos nukentėjo žmonės. Žuvo per šį laikotarpį keturiolika, sužeisti 342 žmonės. Pernai tuo pačiu laikotarpiu registruota trim įvykiais mažiau, bet žuvusiųjų ir sužeistųjų buvo daugiau – atitinkamai penkiolika ir 385. Uostamiesčio gatvėse per devynis šių metų mėnesius užregistruoti 128 įskaitiniai eismo įvykiai (2019 m. – 124), žuvo šeši (2019 m. – penki), sužeisti 133 (2019 m. – 140) žmonės.

Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Skaudūs eismo įvykiai dažniausiai įvyksta dėl viršijamo leistino greičio, kai neatsakingai manevruojama, nepaisoma šviesoforo signalų, nenaudojamos saugos priemonės, neleistinai naudojamasi mobiliojo ryšio priemonėmis, nesilaikoma kelio ženklų reikalavimų, prie vairo sėdama išgėrus. Klaipėdos apskrityje šiemet per devynis mėnesius neblaivūs vairuotojai jau sukėlė devyniolika įskaitinių eismo įvykių. Pernai per tą patį laikotarpį tokių buvo net dešimčia mažiau.

Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai nuolat rengia įvairias policines ir prevencines priemones eismo saugumui gerinti bei nuolat ragina būti sąmoningiems ir saugoti vieni kitus kelyje.