Jau netrukus Nidoje įsigalios rinkliava už automobilių statymą

Žalioji zona praplėsta: daugiau vietų ekonomiškam transporto priemonių statymui
Žalioji zona papildyta naujomis aikštelėmis Nidos gyvenvietės teritorijoje. Nuo šiol jai taip pat priskiriamos motorinių transporto priemonių aikštelės Purvynės gatvėje, privažiuojamasis kelias prie Kuršių g. 2 aikštelės bei Pamario g. 55 teritorijoje (prie buvusios Vasaros estrados).
Neringos savivaldybė primena, kad žaliajai zonai taip pat priklauso skaldos dangos aikštelė Vėtrungių gatvėje (tarp Vėtrungių g. 360 ir 364) bei ilgalaikio stovėjimo aikštelės Taikos g. 39 ir 41.
Šių metų naujovė – žaliojoje zonoje įvestas valandinis tarifas: motociklams ir lengviesiems automobiliams taikomas 1 Eur mokestis už valandą, o paros tarifas siekia 6 Eur. Kemperiams nustatytas 10 Eur paros tarifas. Autobusams, keleiviniams mikroautobusams, krovininiams automobiliams – 15 Eur už vieną parą.
Žalioji zona išlieka pigiausiu pasirinkimu transporto priemonių stovėjimui.
Sumažinti tarifai mėlynojoje zonoje
Dar viena naujovė – nustatyti palankesni mėlynosios zonos tarifai. Mėlynoji zona apima Nidos centrinės dalies prieigas, gyvenamąsias teritorijas ir didesnio intensyvumo stovėjimo vietas prie paplūdimių bei lankomų objektų.
Nuo šiol lengvųjų automobilių ir motociklų stovėjimas mėlynojoje zonoje kainuos 1,50 Eur už valandą (vietoje buvusių 2 Eur), autobusams bei krovininiam transportui tarifas mažinamas iki 3 Eur už valandą (vietoje anksčiau taikytų 4 Eur). Be to, įvedamas atskiras tarifas kemperiams – 2 Eur už valandą.
Raudonojoje zonoje įkainiai išlieka tokie patys
Raudonoji zona apima pačias aktyviausias Nidos centro vietas bei pagrindines aikšteles. Šioje zonoje pagrindinėms transporto priemonėms – lengviesiems automobiliams, motociklams bei kemperiams – tarifas išlieka toks pat ir siekia 3 Eur už valandą. Autobusams ir krovininiam transportui raudonojoje zonoje ir toliau bus taikomas 5 Eur už valandą mokestis.
Žaliojoje ir mėlynojoje zonose – mėnesiniai ir sezoniniai leidimai
Dar viena naujovė – žaliojoje ir mėlynojoje zonose įvedami mėnesiniai ir sezoniniai leidimai. Žaliojoje zonoje jų kaina lengviesiems automobiliams ir motociklams sieks 100 Eur per mėnesį arba 250 Eur sezonui, mėlynojoje – atitinkamai 300 Eur ir 700 Eur. Numatyti atskiri tarifai ir priekaboms.
Mėlynojoje zonoje įsigytas ilgalaikis leidimas galios ir visose Žaliosios zonos aikštelėse.
Gyventojo ir Artimojo leidimai
Neringos savivaldybė primena, kad turintiems galiojantį Gyventojo leidimą (atleidimo nuo vietinės rinkliavos atveju), suteikiama teisė transporto priemonę statyti apmokestintoje teritorijoje 200 metrų spinduliu nuo deklaruotos gyvenamosios vietos bei nemokamai statyti žaliojoje zonoje.
Kartu su Gyventojo leidimu numatyta galimybė išduoti ir Artimojo leidimą, kuris galios trejus metus. Artimojo leidimas išduodamas tik tuo atveju, jei nekilnojamojo turto objektui dar nėra išduoti du Gyventojo leidimai – bendra vienam turtui tenkančių Gyventojo ir Artimojo leidimų suma negali viršyti dviejų transporto priemonių.
Gyventojo ir Artimojo leidimai negalios dalyje raudonosios zonos bei dalyje mėlynosios zonos aikštelių.
(be temos)
(be temos)