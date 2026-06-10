Jaunieji klaipėdiečiai priminė apie tvarumą: sukūrė išskirtinius vandens herojus

Prie iniciatyvos šiais metais prisijungė ir Klaipėdos prekybos ir pramogų centras „Akropolis“, kuriame iki birželio 15 dienos eksponuojami visi konkurso darbai. Miesto gyventojai ir svečiai kviečiami aplankyti parodą, susipažinti su jaunųjų kūrėjų darbais bei pasisemti įkvėpimo tvaresniam požiūriui į aplinką.
„Smagu, kad šis konkursas tampa tradicija. Augantis dalyvių skaičius ir prie projekto besijungiantys partneriai dar kartą patvirtina tokių iniciatyvų reikalingumą bei aplinkosaugos temų aktualumą. Tikime, kad sąmoningumas prasideda nuo ugdymo, todėl kūrybinės iniciatyvos padeda vaikams pažinti svarbias temas jiems suprantamu ir įtraukiančiu būdu“, – įsitikinęs „Klaipėdos vandens“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Kaip teigia, Klaipėdos baseino vadovė Ieva Vaičiurgė, ši iniciatyva ne tik skatina vaikų kūrybiškumą, bet ir padeda ugdyti atsakingą požiūrį į vandenį bei aplinką nuo mažens.
„Džiugu matyti, kaip vaikai per savo sukurtus herojus geba perteikti svarbias žinutes apie vandens tausojimą, gamtos saugojimą ir atsakingą vartojimą. Tikime, kad tokios iniciatyvos įkvepia ne tik jų autorius, bet ir visą bendruomenę daugiau dėmesio skirti aplinkosaugai“, – sakė I. Vaičiurgė.
Paaiškėjo kūrybiškiausi šių metų „Vandens herojai“
Birželio 10-ąją įvyko darbų pristatymas, kurio metu paaiškėjo konkurso nugalėtojai. Jie buvo apdovanoti bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir Klaipėdos baseino įsteigtais prizais. Prie apdovanojimų prisidėjo ir prekybos ir pramogų centras „Akropolis“, įsteigęs įvairius komandinius laisvalaikio prizus, tarp kurių – visos klasės apsilankymas „Apollo“ boulinge.
„Džiaugiamės galėdami prisidėti prie iniciatyvos, kuri skatina vaikų kūrybiškumą ir atkreipia dėmesį į aplinkosaugos temas. Klaipėdos „Akropolyje“ lankytojai ne tik apsiperka, bet ir atranda įvairias laisvalaikio, pramogų bei edukacines veiklas. Todėl mums ypač svarbu palaikyti projektus, kurie įtraukia bendruomenę ir kuria prasmingas patirtis vaikams“, – teigė „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
Kiekvienas konkursui pateiktas „Vandens herojus“ turėjo atskleisti vandens reikšmę žmogui, gamtai ir visai planetai. Darbai buvo vertinami pagal šiuos kriterijus: kūrybiškumą, žinutės aiškumą, atlikimo techniką, tvarumą bei komandinį darbą.
1–4 klasių pogrupyje geriausiu pripažintas Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 4b klasės darbas „Srovenis“. Antrąją vietą užėmė Sendvario progimnazijos 2a klasės moksleiviai, sukūrę darbą „Gelmina“, o trečiąją – Vitės progimnazijos 2c klasės mokiniai su darbu „Vėžlys Akvijus“.
5–8 klasių pogrupyje nugalėtojais tapo Klaipėdos „Smeltės” progimnazijos 5b klasės moksleiviai su darbu „Nemo“. Antroji ir trečioji vietos atiteko „Vyturio“ progimnazijos 5c klasės moksleiviams, sukūrusiems herojus „Neptūnas“ ir „Juodkrantė“.
Jaunųjų kūrėjų darbus vertino komisija, sudaryta iš bendrovės „Klaipėdos vanduo“, Klaipėdos baseino ir prekybos ir pramogų centro „Akropolis“ atstovų bei fotografės Eglės Sabaliauskaitės.
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