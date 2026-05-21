Karių kapuose – sanitarinis valymas

Klaipėdoje dar gyva tradicija kasmet gegužės 9-ąją nešti gėles ant Raudonosios armijos karių kapų Skulptūrų parko pakraštyje.
Tai – iš stalininio sovietmečio likusi tradicija minėti šią dieną kaip Antrojo pasaulinio karo pabaigos datą, nors visas pasaulis ją mini gegužės 8-ąją.
Kaip ir ankstesniais metais, šiemet dalis klaipėdiečių aplankė šią vietą ir padėjo gėlių. Pastebėta, kad šįkart jų čia buvo daugiau nei ankstesniais metais.
Antradienį, gegužės 19-osios ryte, nuvytusios gėlės tebebuvo ten, kur padėtos. Tie, kas jas čia padėjo, nepasirūpino, kad būtų surinktos.
Sudegusios kapų žvakės ir nudžiūvusios gėlės ant granito plokščių labiau priminė atliekas.
Paprastai vystančios gėlės nurenkamos po kelių dienų, o aikštė, po kuria palaidoti iš įvairių Klaipėdos bei priemiesčių atgabenti karių palaikai, sutvarkoma.
„Šiemet teko ne pirmą karą paraginti rangovę „Klaipėdos želdiniai“ sutvarkyti šią vietą. Bendrovė prižiūri visą šiaurinę Klaipėdos dalį. Kartais taip būna, jie turi daug darbų. Žinau, kad antradienį po pakartotinio raginimo jau imtasi nurinkti gėles“, – patikino Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė.
Pasirodo, šiemet neskubėta sutvarkyti karių palaidojimo vietos sąmoningai.
Kaip teigė bendrovės „Klaipėdos želdiniai“ direktorius Gediminas Valašinas kasdien Skulptūrų parką tvarkantys darbuotojai stebi situaciją ir gegužės 10-ąją nepuola nurinkti gėlių, tai paprastai daroma po penkių ar septynių dienų.
„Šiemet – šaltas pavasaris, gėlės ilgiau laikėsi, todėl ir nerinkome jų, leidome pažydėti. Paprastai jos telpa į nedidelį sunkvežimuką, tilps ir šįkart“, – antradienį kalbinamas patikino G. Valašinas.
Šios bendrovės darbuotojai dažną dieną darbuojasi Skulptūrų parke, o nurinkę gėles sutvarko visą karių kapų teritoriją. Biurokratine kalba kalbant, atlieka sanitarinį valymą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)