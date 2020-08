Keičiasi įvažiavimo į Neringą mokestis: sumažėjo šešis kartus

Rinkliava lengviesiems automobiliams mažėja šešis kartus – nuo 30 iki 5 eurų, automobiliniams nameliams – nuo 30 iki 20 eurų.

Pernai sezono metu – nuo birželio 20 iki rugpjūčio 20 dienos – įvažiavimo į Neringa rinkliava siekė 20 eurų, tačiau, siekiant sumažinti transporto priemonių srautus kurorte, šiemet ji padidinta iki 30 eurų.

Savivaldybės teigimu, padidinus vietinę rinkliavą į Neringą įvažiavo daugiau nei 48 tūkst. lengvųjų automobilių, o pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo per 69 tūkstančius.

Vis dėlto šios transporto priemonių grupės sumažėjimą Neringos savivaldybė sieja ne su poilsiautojų siekiu pasirinkti alternatyvius keliavimo būdus, o su dėl koronaviruso pandemijos sustabdyta Nidos pasienio kontrolės punkto veikla.

Kaip anksčiau BNS informavo kurorto savivaldybė, už įvažiavimą į Neringą mokamo ekologinio mokesčio per pirmąjį šių metų pusmetį iš viso surinkta 145 tūkst. eurų mažiau nei planuota.

„Manome, kad sumažėjimas sietinas ne su apsisprendimu rinktis alternatyvius atvykimo būdus, o su koronaviruso pandemijos sukelta situacija – tiesiog sulaukta mažiau lankytojų ir ypač turistinių grupių, į Neringą vykstančių autobusais“, – tuomet sakė Neringos savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Šakalys.

„Be to, nuo kovo mėnesio sienos kirtimas nevykdomas per Nidos kontrolės pasienio punktą. Dėl to visai neliko įvažiuojančių iš Kaliningrado srities – tiek užsienio keliautojų, tiek tiesiog keliaujančių tranzitu“, – pridūrė jis.

Per šešis šių metų mėnesius Neringos savivaldybė surinko 587 tūkst. eurų ekologinio mokesčio, kai planuota surinkti 732 tūkst. eurų.

Rudenį rinkliava mažės ir autobusams

Nuo rugsėjo 1 dienos automobiliniams nameliams ekologinis mokestis mažės dar kartą – iki 15 eurų.

Taip pat nuo rudens mažesni vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą dydžiai bus pradedami taikyti ir kitoms transporto priemonių grupėms.

Daugiau nei perpus mažesni dydžiai bus taikomi autobusams virš 30 vietų – įvažiavimo mokestis sumažės nuo 70 iki 30 eurų, o mažesniems autobusams vietinė rinkliava už įvažiavimą mažės nuo 20 iki 15 eurų.

Savivaldybės teigimu, rudens mėnesiais galios ir įvažiavimo lengvatos.

Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą bus atleidžiami asmenys, vykstantys lengvaisiais automobiliais į Pasaulinės turizmo dienos minėjimo renginius – rugsėjo paskutinio savaitgalio penktadienį nuo 10 valandos iki kitos dienos, šeštadienio, 10 valandos.

Nuo spalio 21 iki spalio 31 dienos galios lengvata visos šalies mokykliniams autobusams, paženklintiems užrašu „Mokyklinis“. Pasak savivaldybės, šia lengvata norima paskatinti visos Lietuvos moksleivių apsilankymą Neringoje ir palengvinti ugdymo įstaigų finansines išlaidas, organizuojant edukacines veiklas, ekskursijas kurorte.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad Seimas nuo 2020 metų paskelbė nedarbo dieną lapkričio 2-ąją – Vėlines, nustatyta, kad nuo vietinės rinkliavos atleidžiami ne tik lapkričio 1-ąją, bet ir lapkričio 2-ąją lengvaisiais automobiliais į Neringą vykstantys asmenys.