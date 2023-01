Keliaujančios mamos susivienijo į bendruomenę

Informacijos pritrūko pati

Penkiametės Vasaros ir jau suaugusios vyresnėlės Marijos mama V. Vainorė pasakoja, kad „Keliaujančių mamų“ gimtadienis sutampa su tokio pat pavadinimo socialinio tinklo „Facebook“ grupės sukūrimu 2018 m. spalio 4 d., kai ji pati ėmė ruoštis pirmajai kelionei į užsienį su savo jaunesniąja dukra.

„Artėjo jos pirmasis gimtadienis, kuris, mano manymu, galėjo būti atskaitos taškas pradedant mūsų bendras keliones į užsienį, – pradžią prisimena Vilma. – Norėjau vykti į Italiją pas giminaičius ir sutikti šią svarbią datą šeimoje itališkai. Iki to laiko aktyviai keliaudavau, tačiau, ruošiantis kelionei su metukų neturinčiu kūdikiu, ėmė kilti klausimų, kurie anksčiau nebuvo aktualūs: kiek ir kokių skysčių galima vežtis kūdikiui? Kas apskritai priklauso tokiam keliautojui vykstant lėktuvu, kai jis net neturi savo sėdimos vietos? Ar vežimėlis keliauja nemokamai, ar ne? Kuo užimti vaiką? Ką daryti, kad jam neskaudėtų ausyčių? Internete informacija buvo fragmentiška, išblaškyta, užtruko jos paieškos ir ne į visus klausimus radau atsakymus. Tad nusprendžiau sukurti grupę, į kurią pasikviečiau savo keliones mėgstančias drauges, kad padėtų žiniomis, pasidalytų patarimais.“

Iš pradžių pradėjo ieškoti atsakymų į klausimus, dalytis savo įkurtoje grupėje tuo, ką sužinojo, vėliau Vilma čia pat pasidalijo ir pasidžiaugė jau įvykusios kelionės įspūdžiais, jie susilaukė daug dėmesio. Panašiai atsitiko ir planuojant kitą kelionę. Tada pradėjo plaukti kitų mamų klausimai. Taip grupė plėtėsi, jungėsi vis naujos mamos, ieškančios naudingos informacijos, o grupės kūrėja ieškojo ir kvietė mamas – patyrusias keliautojas į grupę, kad jos pasidalytų savo patirtimi, padrąsintų kelionių naujokes.

Grupė ėmė augti eksponentiškai, vos per porą mėnesių viršijo 10 000 narių. Pašnekovės manymu, mamos labai noriai jungėsi ir tebesijungia prie bendruomenės, nes „Keliaujančios mamos“ apima pačias maloniausias temas – vaikus ir laisvalaikį su šeima.

Vilma teigia supratusi, kad su kelionėmis susiję klausimai rūpi daugybei naujų mamų. „Tuo metu buvau vaiko priežiūros atostogose, laiko turėjau, o ir pačiai buvo naudinga ir įdomu pasigilinti. Tad nusprendžiau pritaikyti savo profesines žinias, mat daug metų dirbu rinkodaros srityje, ir „Keliaujančias mamas“ paversti virtualiu turizmo informacijos centru, kur pradedančios ir aktyviai keliaujančios šeimos galėtų rasti visą naudingą informaciją vienoje vietoje, dalytis savo patirtimi, patarimais ir kelionių idėjomis“, – pasakoja moteris.

Laikui bėgant ji įtraukė ir įvairių sričių ekspertų – gydytojų, kelionių vadovų, vaikiškų prekių, skirtų kelionėms, saugumo specialistų ir kt. – patarimų.

Kad tokios informacijos, surinktos vienoje vietoje, tikrai trūko, rodo ir šiandienos skaičiai. Grupė užaugo į gausią „Keliaujančių mamų“ bendruomenę, socialinių tinklų paskyrose „Facebook“ ir „Instagram“ ji jungia jau per 100 000 Lietuvos šeimų.

Kompanija: Vilma ir jos kelionių partnerė Vasara keliauja ne tik dviese – kai kuriose kelionėse prie jų prisijungia kitos mamos su atžalomis iš „Keliaujančių mamų“ bendruomenės./ V. Vainorės asmeninio archyvo nuotr.

Buvo sukurtas ir itin aktyviai lankomas ir skaitomas tinklalapis keliaujanciosmamos.lt, kur galima rasti šeimų patirčių iš įvairiausių kelionių: nuo Amerikos iki Mozės kalno, nuo kruizų laivais iki ekstremalių žygių kalnuose, nuo slidinėjimo iki pramogų parkų visame pasaulyje. Čia dalijamasi ir patarimais, kur pailsėti ir papramogauti su vaikais Lietuvoje, ir specialistų patarimais, pavyzdžiui, kaip tinkamai vaiką aprengti aktyviam laisvalaikiui lauke bet kokiu oru ir kokių veiklų pasiūlyti automobilyje.

Bendruomeniškumo idėja

„Taip keliaujančių mamų bendruomenės idėja tapo mano, kaip dažnai pajuokauju, prabangiu pomėgiu – iki šiol tenka investuoti begalę laiko į kokybiškos informacijos paieškas ir rengimą, socialinių tinklų administravimą, į pačias keliones, į kurias vykstame jau drauge su kitomis mamomis, – sako Vilma. – Labai džiaugiuosi ir aktyviomis mamomis, kurios dalijasi mintimis apie savo keliones, patarimais ir prisideda prie tokių nematomų „užkadrinių reikalų“, kaip šimtatūkstantinės bendruomenės moderavimas, aktualios informacijos ruošimas. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad yra tiek aktyviai veikiančių, tiek palaikančių mamų branduolys. Ateina vis naujų mamų su nauja energija ir idėjomis, tad „Keliaujančios mamos“ nestovi vietoje, keičiasi, siūlo naujovių, tobulėja, kad būtų dar patogiau ir įdomiau.“

Nors pati idėja gimė dėl informacijos trūkumo, tačiau jos sumanytoją labiausiai sudomino bendruomeniškumo principas. Todėl „Keliaujančios mamos“ iki dabar yra paremtos bendruomene, dalijimusi patirtimis, vieni kitų palaikymu. Be visų mamų, prisidedančių savo patirtimis, to nebūtų. Gal todėl bendruomenė vis dar taip pat sparčiai auga.

„Kurdama neturėjau tikslo to paversti verslu, visada mačiau „Keliaujančias mamas“ kaip bendruomenę, – aiškina Vilma. – Aš pati darau tai, ką labai mėgstu, – keliauju ir buriu keliones mėgstančias šeimas. Tačiau nesu nuomonės formuotoja ir nesiekiu tokia tapti – nemėgstu viešumos, nesidaliju savo asmeniniu gyvenimu, jei tai nesusiję su kelionėmis. Džiaugiuosi, kad yra tiek daug mamų, kurios domisi aktyvaus laisvalaikio tema, kelionėmis su vaikais, tad mielai prisijungia tiek prie kūrybos, tiek ir prie „Keliaujančių mamų“ skaitymo. Dalydamiesi savo kuriamu turiniu kelionių tema, naujų sekėjų čia atrado ir jų gretas papildė nemažai tinklaraštininkų ir nuomonės formuotojų.“

Tačiau, kaip dažnai būna, kai kažkam pradeda sektis, aplink atsiranda nemažai bandančių iš to pasipelnyti. Tad teko „Keliaujančias mamas“ – tiek pačios Vilmos sugalvotą ir jos vyresnėlės dukters Marijos nupieštą logotipą, kuriame drąsiai žengia per pasaulį su dukra susikibusios už rankų, tiek tekstinį pavadinimą užregistruoti Patentų biure kaip prekės ženklą. Atsiradus norinčių kopijuoti idėją ir pasinaudoti jau žinomu pavadinimu užsidirbant asmeniniais tikslais, niekaip nesusijusiais su „Keliaujančių mamų“ bendruomene, to nepavyko išvengti. Tačiau dėl kelių neigiamų patirčių moteris ir jos bendramintės tikrai neketino sustoti ir toliau kuria keliaujančių šeimų bendruomenę Lietuvoje ir jos virtualų turizmo informacijos centrą.

Klausimai – patys įvairiausi

Vilmos teigimu, vienas dažniausiai kylančių klausimų tik pradedančioms su mažyliais keliauti mamoms – kaip tinkamai pasiruošti tokiai kelionei: kokie dokumentai reikalingi vykstant į užsienį, kokiais vaistais ir higienos priemonėmis reikia pasirūpinti, ką būtina pasiimti į lėktuvą ar automobilį? Kokias kryptis rinktis?

Vėliau, kai jau patirties būna daugiau, mamos ima domėtis kelionių idėjomis, lankytinais objektais, muziejais – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

V. Vainorės asmeninio archyvo nuotr.

„Labai dažnai mamas stabdo baimė keliauti vienoms su vaiku, tad mano iniciatyva gimė grupinės mamų kelionės, – pasakoja pašnekovė. – Kai ruošiuosi kur nors keliauti su dukra, paskelbiu tai „Keliaujančių mamų“ grupėje, ir į kompaniją keliauti kartu jungiasi kitos mamos su atžalomis. Taip esame keliavę grupėmis nuo dviejų iki net aštuonių mamų su vaikais. Tokiose kelionėse mamos nugali baimę išvykti vienos su vaiku, kitos – nepatogumus nemokant kalbos. Nelieka ir tokių problemų kaip tiesiog nueiti oro uoste į tualetą, kai ant rankų vaikas ir lagaminai, o keliauji viena... Negana to, taip gimsta naujų pažinčių, draugysčių, visada yra kitų mamų pagalba šalia ir net vaikų mini darželis.“

„Keliaujančių mamų" grupėje susisiekia būsimos bendrakeleivės, susiderina datas, kelionės tikslus, savarankiškai ar viena kitai pagelbėdamos nusiperka bilietus. Dažnai gyvai moterys susipažįsta tik oro uoste ir kartu vyksta pasitikti kelionių nuotykių.

Paklausta, ar nebaisu keliauti su nepažįstamais žmonėmis ir dar su vaikais, Vilma patikina: „Tikrai nebaisu, nes į grupę stengiamės rinkti šeimos žmones, kviečiame narius per draugų draugus, nepriimame netikrų anketų ir neauginame dirbtinai sekėjų skaičiaus. Renkamės kokybę vietoj kiekybės.“

Kitas dalykas, anot pašnekovės, – į keliones vyksta mamos su vaikais, dažnai dar ir maitinančios, tad jos būna itin atsakingos.

Tokių kelionių metu moterims pavyksta ir nemažai sutaupyti užsakant viešbučius ar apsilankymą objektuose su grupe. O ir kompanija visada būna labai įdomi, nes į keliones vyksta išsilavinusios, įvairių karjerų pasiekusios moterys, tad, kai vaikai žaidžia arba vakarais susėdame drauge vakarienės, mamos randa labai įvairių gyvenimiškų temų draugiškiems pokalbiams.

„Taip mes su Vasara radome daug kelionių draugų, draugystė su kuriais tęsiasi ir kelionėms pasibaigus, o dažnai ir vėl susitinkame naujose kelionėse“, – sako Vilma.

Drauge su dukryte ir kitomis mamomis nuo 2018 m. ji taip apkeliavo nuo artimiausių kaimyninių Lietuvos šalių iki tolimosios Azijos, Dubajaus, Kataro, Omano. Buvo pas Kalėdų senelį Laplandijoje, Italijoje prie Gardos ežero ir Venecijoje, Prancūzijos Žydrojoje pakrantėje ir Monake – skrido lėktuvais, plaukė kruiziniu laivu, važiavo traukiniais. Praėjusią savaitę išvyko į Londoną, ir Didžioji Britanija jau bus 20-oji valstybė, jos aplankyta kartu su bendrakeleivėmis iš „Keliaujančių mamų“ ir su svarbiausia kelionių partnere – penkiamete dukra Vasara. Beje, jos jau turi bilietus į naują mamų kelionę: kovą kartu su dar penkiomis mamomis ir aštuoniais vaikais susipažins su Gran Kanarija.

„Niekada pas mus nerasite rekomendacijų to, kuo mes netikime pačios, – sako pašnekovė. – Labai didelį dėmesį teikiame sveikai, aktyviai gyvensenai, saugumui kelionėse, kuo sveikesniems vaikų užkandžiams, skatiname ne tik keliauti su vaikais, bet ir daryti tai atsakingai, saugant gamtą. Aš ir mano abi dukros nevalgome mėsos, tad lankomose vietose atkreipiu dėmesį ir į šį aspektą – tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Man labai svarbi ir mamų savijauta, jų emocinė ir psichologinė būsena, todėl kartais kartu „pabėgame“ nuo vaikų į kelių dienų keliones ir vienos – pažinti nuostabaus Amalfio kranto, dalyvauti mergaitiškame SPA ar leistis į dvasinės ramybės paieškas. (Apie tai netrukus turėsime įdomių naujienų.) Tad dėmesį skiriame ne tik vaikams, bet ir mamoms, ir šeimoms.“

Jausti bendraminčių palaikymą

Kas dar vienija taip gausiai susibūrusią bendruomenę, be vaikų ir pomėgio keliauti? Vilmos manymu, „Keliaujančios mamos“ yra labai puiki erdvė tikslingai panaudoti savo gebėjimus, talentus, įkvėpimą. „Dažnai būna, kad mamos, augindamos vaikus, bijo prarasti savo kompetenciją arba kaip tik atvirkščiai – pradeda ieškoti savo pašaukimo, nori išmėginti savo galbūt ilgai slėptus talentus. Labai mielai priimame įvairias idėjas, palaikome jaunus mamų ir šeimų verslus, suteikiame galimybę pasireikšti kūrybiškumo gyslelei, kurti „Keliaujančių mamų“ bendruomenę kartu, sykiu įgyti papildomų žinių ar kompetencijų. Taip randame naujų draugysčių ir partnerysčių,“ – sako aktyvi moteris.

V. Vainorės asmeninio archyvo nuotr.

Ji pati teigia „Keliaujančiose mamose“ susipažinusi su daugybe įdomių moterų: išsilavinusių, baigusių įvairių sričių mokslus, socialinių tinklų kūrėjų ir nuomonės formuotojų, fotografių, teisininkių, mamoms reikalingų daiktų gamintojų, ūkių ir pramogų vietų įkūrėjų, dulų, žurnalisčių, daugiavaikių mamų, spėjančių ir vaikus auginti, ir keliauti. Todėl, jei mėgstate keliones ir kilo mintis, kokioje srityje galėtumėte ar norėtumėte dalyvauti „Keliaujančių mamų“ bendruomenės veikloje, – drąsiai rašykite ir siūlykite savo idėjas. Juk taip ir gyvuoja bendruomenė, o jausti bendraminčių palaikymą – labai svarbu!

„Su dabartiniu „Keliaujančių mamų“ branduoliu išsikėlėme tikslą šiais metais dar labiau pažinti savo bendruomenę, todėl kviesime mamas susitikti gyvai. Tad, kas dar nesate prisijungę ar apie mūsų bendruomenę išgirdote pirmą kartą, – susipažinkime. Jums patogaus socialinio tinklo paieškoje tereikia įvesti žodžius „Keliaujančios mamos“. Iki greito pasimatymo!“, – sako V. Vainorė.