 Keliauti kartu - kai svarbus kiekvienas

Keliauti kartu - kai svarbus kiekvienas

2026-06-04 12:03
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ inf.

Pokytis prasideda tada, kai ne tik klausome, bet ir išgirstame. Gavę nevyriausybinių organizacijų kvietimą skirti dar daugiau dėmesio žmonių su negalia poreikiams viešajame transporte, susivienijome bendram tikslui – kurti miestą, kuriame keliauti būtų patogu kiekvienam.

<span>Keliauti kartu - kai svarbus kiekvienas</span>
Keliauti kartu - kai svarbus kiekvienas

Šiai iniciatyvai susibūrė žmonėms su skirtingomis negaliomis atstovaujančios organizacijos, Klaipėdos miesto savivaldybė, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ ir UAB „Klaipėdos paslaugos“. Kartu surengėme mokymus autobusų vairuotojams, kuriuose kalbėjome ne tik apie skirtingas negalias, bet ir apie žmogišką supratimą, empatiją bei pagalbą kasdienėse situacijose.

Kiekviena negalia yra skirtinga. Vienų iššūkiai matomi akimis, kitų – nepastebimi iš pirmo žvilgsnio.

Svarbiausia – matyti žmogų, suprasti jo poreikius ir kurti aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi saugus, gerbiamas ir laukiamas. Tik bendradarbiaudami galime kurti viešąjį transportą, kuris būtų patogus visiems. Nuoširdžiai dėkojame partneriams, nevyriausybinėms organizacijoms ir viešojo transporto vairuotojams, prisidėjusiems prie šios iniciatyvos.

Atvirumas, dialogas ir noras kartu kurti pokytį padeda užtikrinti, kad kelionės mieste bei priemiestyje būtų kuo sklandesnės, patogesnės ir draugiškesnės visiems keleiviams. Mes girdime.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Klaipėdos keleivinis transportas
žmonės su negalia
negalia
viešasis transportas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Skaudi turėklų
Kada Muzikiniame teatre atsiras turėklai parteryje, kad ant centrinių laiptų prieš teatro įėjimą atsiras ... turėklai, kad bus pagalvota ir sumontuotas vidurinis turėklas laiptuoseį Jono kalnelį? Nustokit imituoti veiklą, kad RŪPINATĖS SENAIS IR NEĮGALIAIS žmonėmis!
0
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų