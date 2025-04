Keliautojams – gera ir bloga žinia

Į Palangos oro uostą su lagaminais keleiviai skubėjo skristi į Turkijoje esančią Antaliją. Jie pirmieji išmėgino tokį skrydį.

„Nereikia į Rygą važiuoti. Iš Mažeikių esame, tai mums čia pakeliui. Kai skrendame Vilniuje, gaunasi ilga kelionė“, – sakė į oro uostą atvažiavęs keleivis.

„Tas pats gaunasi, ar už kurą sumokėsi, ar čia sumokėsi. Šiek tiek brangiau ir skristi iš Palangos. Mums patogiau iš čia – trumpesnė kelionė ir viskas į patogumą remiasi“, – teigė keliauninkė.

„Labai patogu iš Palangos. Atvažiavome 15 minučių iš miesto ir vietoje“, – kalbėjo kitas keleivis.

Iš Palangos į Antaliją skrido 220 keleivių. Dauguma – Vakarų Lietuvos gyventojai, bet buvo ir latvių, tarkime, iš Liepojos.

„Ieškojome Velykų šventėms skrydžio arčiau namų. Ir štai – pavyko. Pirmą kartą skrisime iš Palangos į Turkiją. Anksčiau visada skrisdavome iš Rygos“, – kalbėjo iš Latvijos atvykusi keliautoja.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Kelionių organizatoriai tvirtina, kad Turkija yra pati patraukliausia lietuvių atostogų kryptis, tad bilietai į pirmąjį reisą iš Palangos išparduoti dar gruodžio mėnesį.

„Pirminis mūsų planas buvo viena diena per savaitę, bet per kelias savaites klientų poreikis buvo toks didelis, kad iššlavė pirmuosius skrydžius ir patrigubinome savo skrydžių programą. Dabar skrisime tris kartus per savaitę“, – tvirtino „Join UP! Baltic“ vadovas Aurimas Janušauskas.

Kai kurie keliautojai neslėpė, kad atostogos Turkijoje tapo įpročiu.

„Ne, ne pirmą, gal ketvirtą–penktą. Vaikai labai nori, viskas įskaičiuota, vaikams patinka, geras oras, todėl ir važiuojame“, – sakė oro uoste kalbinta moteris.

Ne tiek skrydžiai brangsta, kiek apskritai kelionės.

„Į Turkiją skrendame dvidešimtą kartą, nes ten šilta, žmonės geri, pigiai visko prisipirkti galima“, – kalbėjo iš Latvijos atvykęs vyras.

Kai kurie keleiviai pastebėjo, kad kelionės į Turkiją šiek tiek pabrango.

„Ne tiek skrydžiai brangsta, kiek apskritai kelionės. Turbūt todėl, kad paklausa, ypač atostogų kelionėms, visoje Europoje yra didžiulė“, – sakė Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus.

„Keliones brangino pati situacija šalyje. Turkijoje, tikriausiai žinote ir girdėjote, kad kyla kainos ir automatiškai visi viešbučiai didina paslaugų kainas“, – aiškino „Join UP! Baltic“ vadovas.

Bet, pasak kelionių organizatorių, pagal poreikį atostogos Turkijoje gali kainuoti ir 300 eurų, ir kelis tūkstančius eurų.

Rugsėjį planuojami ir skrydžiai iš Palangos į Egiptą. Bet Lietuvos oro uostuose yra ir daugiau naujovių.

„Birželio mėnesio pradžioje startuoja nauji skrydžiai iš Kauno į Taskaros oro uostą, tai jau šešta kryptis tarp Kauno ir Italijos. O iš Vilniaus šią vasarą turėsime naujus skrydžius į Prahą, Budapeštą, Bergeno miestą Norvegijoje bei Katanijos kurortą Sicilijoje. Taip pat grįžta skrydžiai į Bilundo miestą Danijoje“, – tvirtino Lietuvos oro uostų vadovas.

Tad vasarą skrydžių krypčių iš Lietuvos bus net 97. Tiesa, žadėtų tiesioginių skrydžių į Jungtines Valstijas teks palaukti.

„Tiesioginis skrydis už Atlanto, mūsų manymu, būtų realu, bet tikrai ne šiandien, ne rytoj. Realiausia data turbūt būtų dviejų, trijų, netgi keturių metų perspektyvoje“, – teigė susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.

Verslininkai norėtų, kad iš Palangos būtų galima skristi ir į Vokietiją.