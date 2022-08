Girulių kempinge verda gyvenimas: atvažiuoja ir užsieniečių

Maždaug prieš dešimtmetį už ES lėšas pastatytas kempingas Giruliuose – pilnas vasarotojų.

Pernai koncesininko prašymu, baigiantis sutarties terminui, ji buvo nutraukta ir kempingo valdymas grąžintas Klaipėdos turizmo informacijos centrui, nes nebeliko įsipareigojimo jį valdyti privačiam verslui.

Šios viešosios įstaigos vadovė Romena Savickienė pasakojo, kad Klaipėdos kempingą Klaipėdos turizmo informacijos centras į savo rankas perėmė pernai gruodį.

Kempinge dabar – pats karštymetis, poilsiautojai keičiasi nuolat, nors daug kas priklauso nuo oro.

Kai tik pranešama, kad bus šilta, be lietaus, kempingas išsyk būna pilnas.

"Šiaip pastebime, kad kemperių turizmas dar neišsijudino. Gal dėl karo grėsmės, gal dėl kitų priežasčių, nežinau, bet automobilinių namelių kol kas dar nedaug. Tiesa, rugpjūtį paprastai daugėja turistų su palapinėmis. Pas mus kempinge buvo organizuojamos ir tinklinio vaikų stovyklos, ir skautų. Kempingas tikrai veikia ir džiaugiamės, kad žmonėms patinka", – kalbėjo R.Savickienė.

Kempinge yra 12 keturviečių stacionarių namukų, palapinių vietos neribojamos.

Yra 15 stotelių kemperiams, kad šie galėtų gauti elektros ir vandens tiekimą.

Galima būtų priimti ir daugiau, kuriems tokių paslaugų nereikėtų.

"Atvažiuoja ir užsieniečių, tiesa, jų galėtų būti daugiau. Dideli mėgėjai keliauti automobiliniais nameliais yra olandai, vokiečiai. Jie netgi jungiasi į tam tikras kompanijas ir keliauja kartu, būna, kad atvyksta koks 10 kemperių iš karto, bet yra ir pavienių keliautojų", – pasakojo R.Savickienė.

Pastebima tokių, kurie jau ne vienerius metus atostogauja Klaipėdos kempinge.

"Ar kempingas šiemet atsipirks, paaiškės vėliau, nes mes jį perėmėme tik pernai gruodį. Po to kurį laiką pas mus nameliuose gyveno ukrainiečių šeimos, paskui jos išvyko. Prieš vasarą šiek tiek reikėjo paremontuoti ir investuoti. Be to, pabrango elektra, vanduo, o pas mus nameliuose visa įranga elektrinė. Tad vasaros pabaigoje matysime, ar pavyko kiek nors uždirbti", – sakė R.Savickienė.