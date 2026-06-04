Kiekviena diena – su „Klaipėda“

Jaučia sentimentus
Klaipėdiečiai jau 80 metų yra ištikimi dienraščiui „Klaipėda“. Ši ilgametė tradicija rodo, kad leidinys išlieka svarbia miesto gyvenimo dalimi ir šiandien.
Laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ generalinis direktorius Rimantas Juška teigė, kad dienraštį „Klaipėda“ sieja su asmeniniais sentimentais tiek pačiam laikraščiui, kurį prenumeruoja nuo 2007-ųjų, tiek ir gimtajam miestui – Klaipėdai.
„Mano kolegos galbūt ne taip dažnai skaito popierinius laikraščius, tačiau aš sau pasilikau teisę užsiprenumeruoti dienraštį ir pasidalinti su kolegomis ta informacija, kuri yra aktuali. Mane domina įvairios temos, ypač Klaipėdos miesto gyvenimo aktualijos, mero savaitės apžvalga. Vertinga jausti pulsą to, kas vyksta Klaipėdos savivaldybės kontekste, kaip keičiasi miestas, kur nukreipiamos investicijos. Kita labai svarbi tema – aktualijos apie Klaipėdos uostą, dėl to, kad aš pats dirbu uoste, „Klaipėdos Smeltėje“, tad jūs, pateikdami tam tikras įžvalgas ar surinkdami informaciją, duodate galimybę šita informacija naudotis, pasidaryti vidines išvadas bei įžvalgas“, – kalbėjo R. Juška.
Aš dienraštį priimu ir vertinu ne pagal svorį ar puslapių skaičių, o kaip žvilgsnį į Klaipėdą – į miestą, kuris man yra pats geriausias.
Domina įvairios temos
Pašnekovo teigimu, dienraštis „Klaipėda“ reguliariai pasiekia bendrovę „Klaipėdos Smeltė“. Jo skaitytojus domina įvairios temos – nuo miesto aktualijų, žmonių istorijų, kultūros ir renginių iki medicinos bei sporto.
Pasak R. Juškos, dienraštis – patikimos ir patikrintos informacijos šaltinis.
„Mes visi, nepriklausomai nuo amžiaus ar užimamų pareigų, turime judėti į priekį, tobulėti ir mokytis dalykų, kurie padėtų jaustis komfortabiliai bei būti suprastiems. Dienraštis taip pat turi atitikti besikeičiančios kartos lūkesčius. Informacija ateina ne vien iš Klaipėdos, bet ir iš visos Lietuvos, pateikiami įvairūs priedai. Kuo daugiau nuomonių, tuo daugiau klausimų, kaip turėtų atrodyti dienraštis rytoj. Aš dienraštį priimu ir vertinu ne pagal svorį ar puslapių skaičių, o kaip žvilgsnį į Klaipėdą – į miestą, kuris man yra pats geriausias“, – pasidalijo R. Juška.
Užsisakyti – daug būdų
Vienas patogiausių būdų užsiprenumeruoti „Klaipėdą“ – išsikerpant kuponą, kuris yra dienraščio klasifikuotų skelbimų puslapyje, ir pateikiant jį „Perlo“ terminale.
Užsisakyti prenumeratą galima ir tiesiogiai „Klaipėdos“ redakcijoje, Naujojo Sodo g. 1A, „K centro“ pirmajame aukšte, arba internetu www.mano.diena.lt.
Kilus klausimų, reikėtų skambinti platinimo tarnybai tel. 397 713 arba 397 714.
Prenumeruojantieji laikraštį „Klaipėda“ galės gauti ir žurnalą „Sveikata“, kuris yra skaitomiausias žurnalas sveikatos tema Lietuvoje. Jis skaitytojus pasieks keturis kartus per metus.
Dienraštis „Klaipėda“ ir toliau tęs savo spaudos misiją ir operatyviai pristatys svarbiausias miesto, regiono ir šalies naujienas.
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