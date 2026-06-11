Klaipėda minės Gedulo ir vilties dieną: kviečia į nemokamus atminimo renginius

Gedulo ir vilties dienos minėjimo programą pradės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Rezistencijos ir tremties ekspozicija (S. Nėries g. 4). Čia birželio 12 d. 10–16 val. ir birželio 14 d. 11–16 val. skelbiamos Atvirų durų dienos. Lankytojai galės ne tik nemokamai apžiūrėti ekspoziciją, bet ir kas valandą prisijungti prie organizuojamų ekskursijų.
Birželio 14 d. renginius pradės 11.59 val. skelbiama visuotinė tylos minutė, skirta pagerbti tremties bei kalinimų aukas. Iškart po jos, 12–15 val., prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“ vyks tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitymo akcija „Atminties neištremsi“. Tai jau tradicija tapusi, visoje Lietuvoje ir užsienio lietuvių bendruomenėse vykstanti iniciatyva, kurios metu skaitomi sovietinio režimo ištremtų bei kalintų tautiečių vardai, pavardės ir jų likimai.
Kiekvienas vardas ir pavardė yra palydimi trumpu, bet emociškai stipriu faktu apie asmens likimą: „grįžo“, „negrįžo“ arba „likimas nežinomas“. Šios akcijos tikslas – užtikrinti, kad daugiau nei 300 000 nukentėjusių Lietuvos gyventojų istorijos nebūtų pamirštos ar nutildytos. Kiekvienas praeivis ir miesto svečias yra kviečiamas ne tik išklausyti, bet ir prisijungti prie skaitančiųjų eilės bei savo lūpomis įgarsinti bent keletą istorinių likimų.
16.30 val. visi kviečiami rinktis Tremtinių skvere (I. Kanto g. ir S. Daukanto g. sankryža), kur vyks Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuojamas oficialus Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Jo dalyvius pasveikins Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, Lietuvos karo istorikas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valdas Rakutis, prisiminimais dalysis gyvi likę tremtiniai ir jų giminaičiai. Meninėje programoje pasirodys Klaipėdos Žvejų rūmų mišrus choras „Atminties gaida“ (vadovas Vytautas Saikauskas) ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestras (dirigentas Egidijus Miknius). Renginį ves Loreta Liutkutė.
18 val. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10) bus aukojamos šv. mišios už politinius kalinius, tremtinius bei 1941 m. okupacijos aukas.
Gedulo ir vilties dienos programą 19 val. Klaipėdos piliavietėje vainikuos prisiminimų ir dainų vakaras „Atminties ir laisvės balsai“. Birutė Mar atliks fragmentus iš „Solo teatro“ spektaklio „Ledo vaikai”, pasakojančio jos šeimos bei daugybės Lietuvos tremtinių, lemtingą 1941 m. birželio 14 d. iškeliavusių į Sibiro tremtį, istorijas. Ji yra šio spektaklio dramaturgė ir režisierė.
Jurga Šeduikytė su grupe dainuos savo muzikinius hitus, visados švelniai lydinčius klausytoją gilesnei kelionei į save, primenančius svarbiausių žmogiškųjų vertybių svarbą.
Visi Gedulo ir vilties dienos renginiai Klaipėdoje yra nemokami. Organizatoriai kviečia bendruomenę susitelkti ir kartu saugoti gyvąją tautos atmintį.
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