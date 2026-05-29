Klaipėdai – didžiausias finansavimas kelių infrastruktūrai gerinti

„Džiugu, kad Klaipėdai skirtas didžiausias finansavimas – tai rodo mūsų miesto svarbą šalies ekonomikai ir tai, kad esame vienas iš reikšmingų investicijų centrų. Lėšos į susisiekimo infrastruktūrą LEZ teritorijoje yra labai svarbios, nes jos gerina sąlygas verslui, didina Klaipėdos patrauklumą investuotojams ir padeda kurti naujas darbo vietas. Tai investicijos, kurios stiprina tiek Klaipėdos, tiek visos Lietuvos konkurencingumą“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Iš Klaipėdos miestui skirto finansavimo didžiausia dalis – 1,64 mln. eurų – numatyta Lypkių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstrukcijai. Projekto metu bus pertvarkyta sankryža, įrengti patogesni įvažiavimai ir išvažiavimai į LEZ teritoriją, lėtėjimo juostos 141 kelio ruože nuo 227 iki 228,64 km, taip pat atnaujinti inžineriniai tinklai. Rangos darbai pradėti 2025 metais, juos planuojama užbaigti dar šiemet. Bendra darbų vertė siekia apie 3,06 mln. eurų, darbus vykdo AB „Eurovia Lietuva“. Projekto metu bus įrengiamos vandentiekio ir nuotekų sistemos, elektroninių ryšių tinklai, rekonstruojami elektros tinklai. Taip pat numatytas ir dujotiekio tinklų atnaujinimas – šie darbai bus vykdomi lygiagrečiai.
Kretainio gatvės statybai skirta 1,36 mln. eurų. Projekto metu Klaipėdos LEZ teritorijoje bus įrengta apie 0,95 km ilgio nauja gatvė su asfaltbetonio danga, pėsčiųjų ir dviračių takais, įvažiavimu į sklypą, automobilių apsisukimo aikštelėmis sunkiasvoriui transportui bei keturių lengvųjų automobilių stovėjimo vietomis. Taip pat bus sutvarkyta Pramonės gatvės sankryža – įrengtos papildomos posūkių juostos, atnaujintas ženklinimas ir pritaikyta infrastruktūra intensyviam transporto eismui. Šiuo metu baigiamas rengti techninis darbo projektas, o darbai bus vykdomi etapais. Rangos sutartis sudaryta su UAB „Plungės lagūna“, bendra sutarties kaina – apie 1,54 mln. eurų.
Dar 132,4 tūkst. eurų skirta Švepelių sankryžos rekonstrukcijos techniniam projektui. Šiuo projektu numatoma įrengti jungiamąjį kelią į Klaipėdos LEZ, rekonstruoti Švepelių gatvę ir atnaujinti visą reikalingą inžinerinę infrastruktūrą – vandentiekio, nuotekų, elektros, dujų ir ryšių tinklus. Taip pat projektuojamas gatvės apšvietimas, prijungiant jį prie ESO tinklų, ir esamų ryšių linijų rekonstravimas, kad teritorija būtų tinkamai aprūpinta inžinerine infrastruktūra. Šiuo metu rengiamas techninis darbo projektas. Rangovas – UAB „Tyrens Lietuva“, bendra sutarties vertė – apie 174,4 tūkst. eurų.
Įgyvendinus visus tris projektus, bus iš esmės pagerinta susisiekimo infrastruktūra Klaipėdos LEZ teritorijoje: pagerės transporto judėjimas, sumažės spūstys, padidės eismo saugumas. Tai sudarys geresnes sąlygas esamoms įmonėms plėstis, pritraukti naujus investuotojus ir kurti naujas darbo vietas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)