Klaipėdiečiai čempionate pripažinti geriausiais pasaulyje pastolių montuotojais

Apie „RNDV Industries“
Paskelbus šių metų čempionato laimėtojus – klaipėdiečių įmonę – emocijos užliejo komandos narių ir juos palaikiusiųjų širdis.
„Klydome, kaip ir visi. Labai stengėmės. Pergalė dar saldesnė todėl, kad vokiečius aplenkėme viena sekunde. Tikra euforija! Antrą kartą laimėti tokiame čempionate – ne eilinė sėkmė. Sėkme tai vadinome pernai, dabar tai – tikrai profesionalumo įrodymas“, – vos paskelbus nugalėtojus pergalės džiaugsmu dalijosi įmonės „RNDV Industries“ direktorius Gintautas Vitkevičius.
RNDV yra tarptautinė statybų ir inžinerinių sprendimų įmonių grupė, vienijanti daugiau nei 2 tūkst. gamybos, projektų valdymo ir administracijos darbuotojų.
Komandų kompetencija, patirtis ir profesionalus komandinis darbas slypi už šimtų įgyvendintų projektų civilinės ir pramoninės statybos, laivų statybos bei atsinaujinančios energetikos srityse visoje Europoje ir už jos ribų.
„RNDV Industries“ šiais metais minėjo 10 metų rinkoje sukaktį. Įmonėje dirba daugiau nei 600 žmonių, tai viena didžiausių pastolių montuotojų įmonių Lietuvoje.
Vieta, kur rungiasi meistrai
Pastolių montuotojų čempionatas „ScaffChamp“ – tai ne tik statybos sektoriaus įmonių turnyras, bet ir aistromis, išgyvenimais krepšinio varžybas primenantis renginys, skirtas pademonstruoti profesinį meistriškumą.
Šiais metais dėl čempiono vardo rungėsi ne tik lenkai, čekai, suomiai, vokiečiai, italai, anglai, ispanai, bet ir tokių šalių, kaip Peru, Mongolija ar Kanada atstovai. Šiemet antri buvo vokiečiai, trečią vietą iškovojo šveicarai.
Lietuvai čempionate atstovavusi RNDV komanda iš Klaipėdos atvyko su gausia palyda – 75 įmonės darbuotojų, šeimos narių ir bičiulių važiavo į sostinę pamatyti pasaulio čempionatą.
„Čempionato organizatoriai – pastolius gaminanti kompanija „Layher“. Nuo 2019 metų ši kompanija ėmė organizuoti turnyrus. Pirmaisiais metais jame dalyvavo aštuonios komandos, iš kurių net penkios buvo iš Lietuvos. Nuo to laiko dalyvių geografija labai išsiplėtė ir čempionate panoro varžytis net tokių egzotinių šalių, kaip Peru ar Mongolija komandos“, – pasakojo G. Vitkevičius.
Pernai laimėjo auksą
Klaipėdiečių komanda, 2024 metais pirmą kartą dalyvavusi šiame čempionate, užėmė ketvirtąją vietą. Visai neblogas debiutas paskatino dėti dar daugiau pastangų siekiant aukštesnių rezultatų.
„Po pirmojo dalyvavimo supratome, kad galime kovoti dėl dar aukštesnių vietų. Ketvirta vieta buvo stiprus rezultatas, bet ji kartu paliko ir labai aiškų jausmą – galime daugiau. 2025 metais komanda grįžo jau su kitu pasiruošimu, kitu užsispyrimu ir kitu tikslu. Tąkart pavyko tapti čempionais“, – pasakojo G. Vitkevičius.
Tad praėjusių metų čempionate klaipėdiečiai triumfavo – tapo absoliučiais nugalėtojais.
„Turnyras yra rimtas, visas čempionatas transliuojamas „Youtube“ kanalu ir sulaukia didžiulio pasisekimo. Tai – tikrai įspūdingas renginys. Jame būna visko – įvairiausių emocijų. Kiekviena komanda turi ir savo palaikymo grupes, sirgalių komandas. Tai nėra tiesiog renginys pastolininkams“, – tikino G. Vitkevičius.
Pats pasaulio čempionatas vyko dvi dienas. Penktadienis buvo skirtas pastolininkų bendruomenės renginiams.
„Penktadienį buvo ištraukti burtai ir buvo skirtos užduotys. Kiekviena komanda savo užduotis gauna išvakarėse. Lieka nedaug laiko pasiruošti pačiam čempionatui. Komanda turėjo išsianalizuoti brėžinius ir pasiruošti startui“, – paaiškino G. Vitkevičius.
Komanda privalo ne tik kuo greičiau pastatyti pastolius pagal duotą užduotį, bet ypač daug dėmesio turi būtu skirta saugumui.
Už kiekvieną nusižengimą saugumo reikalavimams komanda gali prarasti tam tikrą taškų skaičių.
Kai tik komanda pastato pastolius, teisėjai fiksuoja šį momentą, o tada dalyviai dar privalo išmontuoti pastolius ir šis laikas taip pat sumuojamas.
Pats čempionatas vyko pastolius gaminančios kompanijos „Layher“ teritorijoje Vilniuje.
Pasiruošimas – Olandijoje
Šių metų čempionato pasiruošimui „RNDV Industries“ komandos nariai susitiko Olandijoje.
Realiose statybose dirbantys vyrai tarpusavyje derino savo grafikus ir treniruotei nusprendė susitikti būtent toje šalyje.
„Pasiruošimui komanda skyrė maksimalų dėmesį: suvažiavo iš skirtingų šalių, savaitgaliais treniravosi specialioje aikštelėje, analizavo ankstesnių čempionatų užduotis ir varžovų darbą. Labai stiprūs yra mongolai, lenkai, taip pat vengrai, kurie pernai pastatė pastolius greičiausiai, tačiau gavo baudos taškų už saugumo reikalavimų nesilaikymą“, – pasakojo G. Vitkevičius.
Iš uostamiesčio klaipėdiečių komandos palaikymui į čempionatą išvažiavo daugiau nei 70 žmonių.
„Čempionatui ruošėsi ne tik komanda, bet ir sirgaliai. Buvo pasirūpinta lietuviška atributika, įmonės logotipais. Atsakomybės prideda ir tai, kad čempionate dalyvavome kaip praėjusių metų nugalėtojai. Laimėti yra lengviau, nei apginti čempiono vardą. Šiais laikais daug kas save pavadina geriausiu. O kas tai yra? Ką reiškia būti geriausiu? Štai toks čempionatas ir parodo, kas yra geriausias“, – pripažino G. Vitkevičius.
Komandą sudaro penki pastolių statytojai ir kapitonas. Kapitonas tik vadovauja, statyti pastolių jis negali. Dar vienas komandos narys būna atsargoje, jei kas nors nutiktų rungtynių metu.
(be temos)