Klaipėdiečiai į turgų plūdo prieš sutemas

Nuo 18 iki 21 valandos, kol užgeso dar viena graži rudens diena, turgus ūžė, o visos aplink senamiestį esančios automobilių aikštelės buvo perpildytos.
Idėją po daugiau nei dešimtmečio pertraukos atgaivinti „Turgaus naktį“ inicijavo režisierius, aktorius ir Klaipėdos jaunimo teatro įkūrėjas Valentinas Masalskis. Jo įvaizdis šį vakarą buvo keistai linksmas – klaipėdiečiams seniai savu tapęs teatralas vaikštinėjo užsijuosęs mėsininko prijuostę, kalbino ne tik savo studentus pakviestus muzikuoti, vaidinti ar kitaip linksminti žmones, bet ir pažįstamus ir pirmą kartą matomus žmones.
Organizatoriai iš anksto skelbė, kad šio vakaro metu pasirodys per 30 meno organizacijų ir pavienių kūrėjų ne tik iš Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos.
Bet kuris šeštadienį vakarojęs senojoje turgavietėje, paklaustas ką ten matė, atsakymo į vieną sakinį nesutalpintų.
Muzikos buvo tiek daug ir tokios įvairios, kad sunku buvo spėti išgirsti kiekvieną atlikėją. Violončelės virtuozas Mindaugas Bačkus užsiropštė halėje ant prekystalio, klaipėdiečių choras „Aukuras“ rado vietą, kur geriausia akustika, o choro atliekamos dainos suvirpino net už durų stovėjusiųjų širdis.
Klaipėdos džiazo orkestras, atlikėja ir dainų autorė Ingaja, Klaipėdos pilies teatro aktoriai Vilija ir Ramūnas Šepučiai, pasivadinę bardų duetu „JieDu“, atlikėja ir aktorė Vilija Matačiūnaitė bei teatro režisierius, dramaturgas Paulius Ignatavičius, muzikos grupė „Roughly Human“ iš Vilniaus ir daugybė kitų menininkų vertė stoviniuoti tarp lauko prekystalių, kur klaipėdiečiai įpratę pirkti daržoves bei kitas stalo gėrybes.
Klaipėdos jaunimo teatras, Šeiko šokio teatras, teatras ARTYN, aktorius Viačeslavas Mickevičius ir teatro meno pradmenų besimokantys vaikai buvo sutikti ovacijomis.
Pakeliui nuo vieno pasirodymo iki kito buvo galima apžiūrėti meno kūrinių vernisažus, pasigėrėti nuotraukų parodomis.
Išbadėję, ištroškę ar tiesiog panorę nemokamai pasivaišinti lūkuriavo eilutėse prie kepamų blynų bei kitų skanėstų.
Tarp žiūrovų vaikštinėjo Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, keli savivaldybės valdininkai. Jie šį kartą sulaukė mažiau dėmesio nei darbo dienomis. Renginys tapo puikia proga kiekvienam pasijausti tiesiog klaipėdiečiais, kaimynais, besididžiuojančiais savuoju miestu.
Renginio organizatoriai – Klaipėdos jaunimo teatras, Klaipėdos Kultūros fabrikas ir VšĮ Meno Banga. V. Masalskis neslėpė džiaugsmo dėl renginio sėkmės. Nepažįstami žmonės dėkojo jam už tai, ką jis daro Klaipėdoje. Tikėtina, kad šių metų „Turgaus nakties“ sėkmė paskatins tokią šventę surengti ir kitąmet.
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