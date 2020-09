Klaipėdiečiai piketavo už gyvūnų teises

Socialiniuose tinkluose pasklidus šiai informacijai, savanoriai pradėjo tokių veislynų tikrinimus visoje Lietuvoje.

Į viešumą kilo viena už kitą šiurpesnės istorijos iš vadinamųjų gyvūnų konclagerių. Per savaitę iš tokių veislynų per visą šalį paimta per 300 šunų.

Žmones papiktino valstybinių institucijų abejingumas ir neveiksnumas, todėl norėdami išreikšti protestą prieš žiaurų elgesį su gyvūnais ir įstatymų nesilaikymą, jie šeštadienį daugumoje Lietuvos miestų rinkosi į piketus.

Gyvūnų gerovei neabejingi ir klaipėdiečiai. Apie vidurdienį prie senojo turgaus susibūrė apie 400 piketuotojų su savo augintiniais, kurie paskui patraukė link miesto centro, skanduodami įvairius šūkius.

Astos Dykovienės nuotr.

Tarp dalyvių buvo ir Kristina su savo šuneliu Sniegiumi, nuo kurio ir prasidėjo visas šis stichinis judėjimas už gyvūnų teises.

Būtent ieškodama staiga pradingusio Sniegiaus, Kristina aptiko šiurpą keliantį nelegalų veislyną, kuriame šunys buvo laikomi siaubingomis sąlygomis.

Štai, ką daro pinigai su žmonėmis, juk šunys – gyvi padarai, taip negalima elgtis.

„Kiek galima taip kankinti gyvūnus ir juos laikyti narvuose? Mano nuomone, veisimas turėtų būti civilizuotas, gyvūnų sveikata tikrinama, ko dabar daugumoje veislynų nėra. Sąžiningai dirbančių beveik nėra. Todėl ir nusprendžiau jungtis prie piketo, gal pagaliau baigsis tie gėdingi dalykai“, – kalbėjo klaipėdietė Renata, į akciją atėjusi su savo augintiniu taksų veislės šuneliu.

„Pati esu paėmusi šunelį iš globos namų, jį rado sužalotą, buvo užmėtytas akmenimis, ne naujiena tas žiaurus elgesys, todėl tai mums yra aktualu“, – teigė dar viena piketo dalyvė Skaistė.

„Mums, pavyzdžiui, pasisekė, mes savo šunį įsigijome iš civilizuoto veislyno Ispanijoje. Ten net panašaus nieko nebuvo, to, ką dabar matome Lietuvoje. O čia žmonės siekia tik pasipelnyti bet kokia kaina. Štai, ką daro pinigai su žmonėmis, juk šunys – gyvi padarai, taip negalima elgtis“, – įsitikinusi klaipėdietė Lolita, auginanti ispanų vandens veislės šunį, vardu Barlis.

Astos Dykovienės nuotr.

„Taip, visa šita epopėja prasidėjo būtent nuo mūsų Sniegiaus. Manau, kad mūsų šunį pavogė, nes radau jį narve. Man tiesiog pasisekė, kad jį radau, padariau nuotraukas iš to, ką ten aptikau. Jos dabar plinta internete. Labiausiai liūdna dėl to, kad tiek Veterinarijos tarnyba, tiek policija – beveik be galių. Maža to, parašiau pareiškimą dėl pavogto šuns, tai policininkai atsisako pradėti tyrimą, nes aš savo šunelį esą per greitai radau ir tai moteriai nebus keliama byla“, – piktinosi Kristina.