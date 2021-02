Klaipėdiečiai už sniegą miesto gatvėse reikalauja papeikimo

Paviešino įrašą

„Mūsų didelė Klaipėdos gyventojų bendruomenė kreipiasi su pagalbos šauksmu. Mes ilgai kovojome, rašėme skundus į Miesto tvarkymo skyrių ir pačiai poniai Irenai Šakalienei dėl šio skyriaus veiklos mūsų mieste. Kaip buvo valomas sniegas nuo gatvių šiais metais – to dar nebuvo niekada. Miesto tvarkymo skyriaus vedėja I.Šakalienė drąsiai ir net įžūliai tikino mus, kad viskas gerai, viskas valoma. Tą patį ji skelbė ir spaudoje, nepaisant to, kad savivaldybė skyrė baudas rangovams“, – būrio klaipėdiečių vardu laiške „Klaipėdos“ redakcijai aiškino Svetlana Riaba.

Kas atsakys už tai, kad moteris patyrė traumą? Niekas!

Moteris feisbuke surinko daugybės miestiečių liudijimus su nuotraukomis, kaip tą kartą atrodė miesto gatvės.

Vienas klaipėdiečių socialiniame tinkle paviešino pokalbio su I.Šakaliene garso įrašą.

Jame valdininkė interesantui pareiškė esą į diskusijas nesivelsianti, o dėl nevalytų kiemų vyriškį nukreipė skųstis Viešosios tvarkos skyriui.

„Ar ši daug metų sėdinti valdininkė atsakys už tai, kad sniegu buvo užverstos net pagrindinės miesto gatvės? Miesto tvarkymo skyriaus nuostatus išnagrinėjome, kas už ką yra atsakingas, mes žinome. Skundus į savivaldybę rašysime ir toliau, kol bus imtasi veiksmų. Nejaugi su šia ponia niekas negali susitvarkyti? Kas tai per „ekskliuzyvas?“ – emocingai teigiama laiške.

S.Riaba tikino, kad į laišką, kuriuo Miesto tvarkymo skyriui buvo išsiųsta nemažai nuotraukų iš apsnigtų miesto gatvių, buvo atsakyta formaliai.

„Atsakė ne I.Šakalienė, o jos pavaldinė. Paminėta, kad čia esą tie patys kiemai fotografuoti“, – pečiais gūžčiojo S.Riaba.

Miesto tvarkymo skyriaus specialistė Milda Enciutė miestiečiams atsakė, kad gavo laišką.

„Informuojame, jog savivaldybė gyvenamųjų kiemų neprižiūri. Didžioji dalis pridėtų fotofiksacijų – kiemai arba paveiksluota sningant. Sningant nėra jokios galimybės užtikrinti, jog bus nuvalyta iki asfalto“, – paaiškino darbuotoja.

Laiškas: klaipėdiečių bendruomenė savivaldybei išsiuntė beveik dvi dešimtis nevalytų miesto gatvių, šaligatvių ir daugiabučių kiemų nuotraukų. („Klaipėdos“ skaitytojo nuotr.)

Trauma – ant šaligatvio

„Mieste tą kartą padėtis buvo baisi. Gatvėmis važiuoti nebuvo įmanoma. Aš pati savanoriauju ir vadovauju savanoriams, padedantiems senyvo amžiaus klaipėdiečiams. Kai buvo taip užpustytas visas miestas, visi šie senukai sėdėjo vieni, be maisto ir pagalbos. Aš turėjau išklausyti verkiantį žmogų, kuris net iki parduotuvės pats negalėjo nueiti. Pati savo mašina negalėjau to namo pasiekti, palikau ją centrinėje gatvėje ir bėgau per kiemus nešdama maistą“, – tikino S.Riaba.

Ji pasakojo, kuo baigėsi vienai 84 metų klaipėdietei ėjimas slidžia danga.

„Mano draugė ir jos 84 metų mama iš tiesų labai sunkiai gyvena. Tad per tą pūgą, kai visas miestas skendėjo sniege, ši senyvo amžiaus moteris pargriuvo ant šaligatvio ir susilaužė riešą. Senolė parkrito ne daugiabučio kieme, o ant miestui priklausančio šaligatvio. Kas atsakys už tai, kad ši moteris patyrė traumą? Niekas!“ – piktinosi ponia Svetlana.

Valytojams – baudos

Kitas klaipėdietis telefonu užfiksavo, kad net šaligatvis prie Klaipėdos miesto poliklinikos buvo visiškai padengtas ledu.

„Na, kur jau kur, bet prie poliklinikos tai derėtų pabarstyti smėliu šaligatvį. Minėta valdininkė nesupranta, kad jei jau į savivaldybę plaukia skundų lavina, ji pati turi teiktis išeiti iš kabineto ir važiuoti tikrinti situacijos. Ne meras Vytautas Grubliauskas turi rūpintis tuo, ką padarė ar ko nepadarė rangovai, ne jis šaligatvius turi liepti nuvalyti“, – piktinosi S.Riaba.

Klaipėdos savivaldybė iš tiesų viešino informaciją, kad dėl prastai nuvalytų kelių baudos buvo skiriamos tiek pietinę, tiek šiaurinę miesto dalį valantiems rangovams.

Kelių šimtų eurų nuobaudomis nubausta ir šaligatvius valanti įmonė.

„Skelbta, kad rangovams buvo skiriamos baudos. Bet kyla klausimas, ar pati I.Šakalienė sulauks kokio nors vadovybės įvertinimo? Iš savivaldybės atsakymo supratau, kad papeikimo jai nebus. Dabar gavau nuotraukas su vaizdu, kaip kiemuose atrodo nevalyti atliekų konteineriai. Ar Miesto tvarkymo skyrius už nieką neatsakingas?“ – stebėjosi klaipėdietė.

Vedėja dėl sniego nekalta?

Šį klausimą dienraštis „Klaipėda“ uždavė miesto vadovams.

Atsakymą pateikusi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė Aušra Lukauskienė aiškino, kad pripažįsta, jog mieste situacija dėl snygio nebuvo visai adekvati.

„Turime pripažinti, kad pirmas rimtas snygis rangovams, atsakingiems už Klaipėdos gatvių ir viešųjų erdvių valymą, tapo nemenku iššūkiu. Suprantame jūsų pretenzijas Miesto tvarkymo skyriaus vadovei bei jos viešai išsakytiems vertinimams dėl rangovų darbo kokybės. Tačiau už faktinį miesto gatvių ir šaligatvių valymą bei priežiūrą yra atsakingos konkrečios bendrovės, o jų darbų kokybė nuo komentarų žiniasklaidoje nesikeičia“, – aiškinama redakcijai atsiųstame atsakyme.

Esą yra žinoma, kaip savivaldybė įvertino už gatvių ir šaligatvių priežiūrą atsakingų įmonių darbą – trims konkursą dėl uostamiesčio gatvių ir šaligatvių valymo laimėjusioms bendrovėms buvo paskirtos nemenkos piniginės baudos (vienai – 750, kitoms dviem – po 2 tūkst. eurų).

„Klaipėdos miesto savivaldybė deda dideles pastangas, kad mieste būtų gera ir patogu gyventi visais metų laikais, bet kokiu oru. Miesto gatvės ir keliai turi būti vienodai kokybiškai prižiūrimi ir darbo dienomis, ir savaitgaliais, taip pat – per pandemiją, kai dėl visuotinio karantino judėjimas yra mažesnis. Esame dėkingi aktyviems gyventojams, kurie iškelia negeroves. Įsiklausydami į visuomenę sprendžiame problemas, tačiau ne visada tai darome triukšmingais būdais“, – atsakoma miestiečiams vyr. specialistės A.Lukauskienės rašte.

Norėdamas išsiaiškinti, kaip vertina jai adresuotus priekaištus, dienraštis elektroniniu paštu pirmadienį kreipėsi ir į pačią I.Šakalienę.

Tačiau vedėja pastaruoju metu su „Klaipėdos“ žurnalistais tiesiogiai kažkodėl nenori bendrauti.

Antradienį buvo gautas Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiosios specialistės Mildos Enciutės atsakymas su šio skyriaus vedėjos patarėjos Irenos Nachčiunovos atsakymu bei komentarais.

Komentaras

Irena Nachčiunova

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo patarėja

Susipažinę su gyventojų pateiktomis fotofiksacijomis, pažymime, jog daugelyje jų užfiksuoti gyvenamųjų namų kiemai, privačios teritorijos, bei pateikta informacija apie Klaipėdos regiono kelių nepriežiūrą. Šių teritorijų priežiūra – ne savivaldybės kompetencija. Jau nuo 2016 m. kiemų valymas ir priežiūra perduota bendrojo naudojimo objekto valdytojams (gyventojams). Kiemų bei privačių teritorijų tvarkymo kontrolę vykdo Viešosios tvarkos skyrius. Gyventojai apie nevalomus kiemus ar privačias teritorijas turi informuoti gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus ar Viešosios tvarkos skyrių.

Vadovaujantis Miesto tvarkymo taisyklėmis Klaipėdos miesto savivaldybė organizuoja ir koordinuoja viešųjų teritorijų tvarkymą ir valymą.

Pažymėtina ir tai, jog sningant ar iškart po gausaus sniego visos gatvės vienu metu nebus nuvalytos. Vadovaujantis sutartimis su rangovais, miesto pagrindinės gatvės nustojus snigti turi būti nuvalytos per 4 valandas, o šalutinės gatvės per 8 valandas.

Miesto tvarkymo skyriaus nuomone, su sniego valymu rangovai, dirbdami paromis, susitvarkė tinkamai.