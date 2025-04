Klaipėdiečių parama – beglobiams gyvūnams

Viena šios akcijos pagrindinių iniciatorių – Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos geografijos mokytoja Ilona Mačiulaitienė. Anot jos, ši akcija įprasmina bendruomeniškumą, skatina moksleivius ugdyti sąmoningumą ir empatiją silpnesniems.

„Vis žiūrime į tuos gyvūnėlius, juos be galo mylime, bet, kaip sakau vaikams, kažkodėl daugėja gyvūnų prieglaudų, vadinasi, mes kažką darome ne taip. Kodėl jų daugėja, kodėl žmonės juos palieka? Apie tai nuolatos kalbame, taip pat ir apie pagalbą jiems“, – sakė I. Mačiulaitienė.

Apie pagalbą beglobiams keturkojams mokytojos veda edukacijas, kalba, kodėl tai apskritai yra svarbu. Paramos rinkimo akcijoje, kuri įprastai pradedama kovo pradžioje ir trunka visą mėnesį, dalyvauja ne tik mokytojai ir moksleiviai, bet ir vaikų tėvai.

„Tėveliai irgi atveža maisto pilnas bagažines. O vežtis į prieglaudą galime iki 12 vaikučių, tai priklauso nuo to, kokį autobusą gauname. Iš pradžių parsiveždavome iš prieglaudos ir nuotraukų, darydavome stendą, bet daugiau to nebedarome. Per skaudu į jį žiūrėti“, – tikino pašnekovė.

Dešimtis beglobių keturkojų pamatę moksleiviai, anot I. Mačiulaitienės, lieka sujaudinti, dažnas tikina, esant galimybei ir leidus tėveliams, mielai pasiimsiantis bent vieną į namus.

„Tai pavasarinė akcija, skirta Žemės dienai. Visą mėnesį rinkome maistą, vaikai jį nešė mums, mokytojams, paskui viską nešame į rūbinę, kurioje yra nenaudojama patalpa. Vaikai ėjo ir ieškojo mūsų per kiekvieną pertrauką, tėvai skambindavo, atvažiuodavo. Ateityje planuojame akciją tęsti, ji yra išties naudinga. Manau, kad ir vaikai mato joje prasmę. O jeigu jau pasiėmei gyvūną, už jį esi atsakingas iki jo gyvenimo pabaigos“, – priminė I. Mačiulaitienė.