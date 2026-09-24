Klaipėdoje bus įrengiama nauja požeminė geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėja

Kaip pranešė uostamiesčio savivaldybė, kartu su bendrove „LTG Infra“ planuojama įrengti ne mažiau 4 metrų pločio požeminį tunelį.
Numatoma, kad abiejose tunelio pusėse bus įrengti laiptai ir liftai, ant laiptų numatomi specialūs loveliai dviračiams vesti. Taip pat planuojama įrengti reikalingą infrastruktūrą – apšvietimą, vaizdo stebėjimo sistemą, pėsčiųjų takus, lietaus nuotekų tinklus ir siurblines.
Savivaldybės teigimu, šiuo metu tarp Parko ir Stadiono gatvių geležinkelį žmonės pereina vieno lygio, nereguliuojama perėja, kuri kerta tris geležinkelio kelius, o pati perėjos danga yra prastos būklės bei nėra patogi žmonėms su negalia.
„Privalome užtikrinti, kad žmonėms nereikėtų rizikuoti kertant geležinkelį ir kad iš vienos gatvės į kitą būtų galima patekti saugiai, patogiai ir visiems, nesvarbu, ar žmogus naudosis laiptais, ar stums vežimėlį, ar važiuos dviračiu“, – pranešime teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Tunelį planuojama įrengti uždaru būdu, prastumiant jį po geležinkelio sankasa. Anot savivaldybės, tai leis statybos darbus organizuoti taip, kad būtų galima išlaikyti traukinių eismą.
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2029 metų. Bendra preliminari jo vertė siekia apie 5,5 mln. eurų, iš kurių iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų sudarytų Europos Sąjungos lėšos, 12 proc. – „LTG Infra“, o savivaldybės dalis siektų apie 167 tūkst. eurų.
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