Klaipėdoje bus įrengtas ilgalaikės vaikų priežiūros dienos ir reabilitacijos centras

Kaip šią savaitę pranešė savivaldybė, darbai turėtų trukti apie 13 mėnesių, o bendra kaina turėtų siekti 1,66 mln. eurų. Sutartis dėl pastato atnaujinimo pasirašyta su įmone „Simonta“.
Projektas bus finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
„Paliatyviosios pagalbos dienos centras vaikams taps vieta, kur jie gaus profesionalią pagalbą, naudojant pažangias technologijas ir, svarbiausia, patirs rūpestį bei palaikymą. Norime, kad Klaipėdoje šeimos jaustųsi matomos, saugios ir turėtų galimybę gauti reikalingą pagalbą čia pat, savo mieste“, – cituojamas Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
„Būtent ši vieta, kuri yra betarpiškai šalia Vaikų ligoninės, yra tinkamiausia tokioms paslaugoms teikti. Šių paslaugų poreikis yra didžiulis jau šiuo metu ir tai, kokius duomenis matome, rodo, kad poreikis tik augs“, – teigė jis.
Naujame pastate planuojama teikti pagalbą ir reabilitacijos paslaugas vaikams, turintiems sunkių ar lėtinių sveikatos sutrikimų.
Centre numatyta įrengti paliatyviosios pagalbos dienos stacionarą su naujausius reikalavimus atitinkančia infrastruktūra.
Taip pat centre planuojama teikti medicininės reabilitacijos paslaugas – kineziterapiją, ergoterapiją, fizioterapiją, medicinos psichologo ir klinikinio logopedo pagalbą.
Terapijos bus taikomos pasitelkiant modernias reabilitacijos priemones: robotinius įrenginius vaikų eisenos ir pusiausvyros lavinimui, sensorinės integracijos, ergoterapijos ir alternatyviosios komunikacijos priemones.
Pastate numatyta įrengti modernų dviejų zonų baseiną. Baseinas bus pritaikytas vaikams nuo kūdikių iki 18 metų, turintiems įvairių fizinės raidos, neurologinių ar judėjimo sutrikimų.
Pasak savivaldybės, dviejų zonų sprendimas leis vienu metu vykdyti skirtingas reabilitacijos veiklas – nuo kineziterapijos vandenyje iki stuburo tempimo procedūrų. Pakeliamasis dugnas suteiks galimybę reguliuoti vandens gylį pagal vaikų amžių ir poreikius, o modernios valymo sistemos užtikrins higienišką ir saugią aplinką net jautriausiems vaikams.
Rekonstruojamame pastate taip pat bus įrengti du skirtingi liftai ir turėklinis keltuvas. Bus diegiamos šiuolaikinės šildymo, vėdinimo ir kitos inžinerinės sistemos.
Juozo Karoso gatvėje esantis namas buvo uždarytas 2023 metais, kai vaikų konsultacinė poliklinika persikėlė į atnaujintas Vaikų ligoninės patalpas priešingoje gatvės pusėje. Šiuo metu paliatyvioji pagalba vaikams teikiama Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.
[email protected], Lietuvos naujienų skyrius
Naujausi komentarai