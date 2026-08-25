Klaipėdoje į merus kandidatuos Naglis Puteikis

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) paskelbė, kad prieš kelias dienas vykusiame vykusiame sąskrydyje partija patvirtino 13 kandidatų į savivaldybių merus.
Paaiškėjo, kad į Klaipėdos merus kandidatuos 61 metų buvęs Seimo narys Naglis Puteikis,
1996–2014 m. priklausęs konservatoriams, nuo 2016 m. – Lietuvos centro partijai, nuo 2021 m. –Tautos ir teisingumo sąjungai, buvo šios politinės jėgos pirmininko Petro Gražulio pavaduotojas.
2007–2011 m. N. Puteikis buvo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, o 2014 m. – vienas kandidatų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose (pirmajame ture užėmė ketvirtą vietą).
„Kurį laiką negyvenu Klaipėdoje. Ne, neatitrūkau nuo miesto problemų. Apie tai atskirą spaudos konferenciją padarysiu. Nieko daugiau nepridursiu“, – nedaugžodžiavo vienas kandidatų į Klaipėdos merus N. Puteikis.
Klaipėdos rajono mero posto sieks, 2011 m. nuo balandžio iki rugsėjo rajonui jau vadovavęs 63 m. S. Karbauskas, ilgametis rajono savivaldybės tarybos narys, 2022–2025 m. ėjęs Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.
Politikas nuo 2018 m. yra sąjungos „Tvarka ir teisingumas“ Klaipėdos rajono skyriaus narys, dabar – skyriaus pirmininkas.
„Turėjau vilties iki pat šiol, kad Europos parlamento narys P. Gražulis kandidatuos mūsų rajone į merus. Bet jį perkalbėjo, jis kandidatuos į Lazdijuose. Yra kaip yra. (...) Kaip savo šansus vertinu rinkimuose? Kaip visada, normaliai“, – kalbėjo S. Karbauskas.
Europos Parlamento narys P. Gražulis patikino:
„Aš tikrai ne Vilija Blinkevičiūtė. Jei mane išrinks Lazdijų meru, aš nedvejodamas grįšiu į savo gimtinę. Man pinigai ir didelė alga nėra joks rodiklis“.
(be temos)
(be temos)
(be temos)