Klaipėdoje pastatyta moderni žemsiurbė danų kompanijai „RN Shipping A/S“

Pasauliniu mastu uosto akvatorijų gilinimo darbų segmente tvirtas pozicijas turinčiai „RN Shipping A/S“ skirtas projektas apima dviejų hibridinėmis jėgainėmis aprūpintų žemsiurbių su išilginio atsidarymo hidraulinėmis sistemomis statybą ir dalinį įrengimą. Kiekvieno laivo ilgis – 85,4 m, plotis – 17,4 m, krovinių triume telpa 2 500 kubinių metrų grunto.
„RN Shipping A/S“ laivyno papildymas moderniais pajėgumais užtikrins didesnį operacijų efektyvumą ir mažesnį poveikį aplinkai.
„Šis projektas dar kartą patvirtina Lietuvos jūrinės inžinerijos sektoriaus gebėjimą statyti sudėtingus specialios paskirties laivus tarptautinei rinkai. Tai įgalina ilgametė patirtis, inžinerinės kompetencijos, išvystyti gamybiniai pajėgumai, mūsų grupės įmonių sinergija ir glaudus bendradarbiavimas su užsakovu“, – teigia VLG įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika.
Dviejų identiškų žemsiurbių projektas dar labiau sustiprino ilgametę Lietuvos jūrinės inžinerinės pramonės partnerystę su „RN Shipping A/S“. Pastarosios apsisprendimą šį projektą įgyvendinti Vakarų Baltijos laivų statykloje lėmė ir ankstesnio bendradarbiavimo su šia įmone patirtis. Verslo ryšiai užsimezgė prieš daugiau nei dešimtmetį – lietuviai ir danai bendradarbiavo statant žemsiurbę „Macuti“, kuri iškeliavo į Mozambiką.
Vakarų Baltijos laivų statykla minėtam klientui taip pat yra gaminusi specialų laivo krano fundamentą, kombinuotą su laivo konstrukcijos dalimi. 2020-uosius paženklino kitas svarbus bendradarbiavimo su danais rezultatas – „RN Shipping A/S“ užsakymu Klaipėdoje buvo pastatytos ir dalinai įrengtos dvi žemsiurbės.
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