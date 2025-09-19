Klaipėdoje pradedama tvarkyti Šilutės plento atkarpa

Rekonstrukcijos metu apie 500 metrų ilgio gatvės atkarpa nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės bus uždaryta, o transportas nukreipiamas apylanka per Vingio gatvę, pranešė miesto savivaldybė.
„Šilutės plento būklė nuo Rimkų pusės buvo itin blogos būklės – sulaukdavome daug pranešimų iš vairuotojų, kad kelias su provėžomis seniai neatitinka nei šiuolaikinių reikalavimų, nei gyventojų lūkesčių“, – pranešime sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Kapitalinį gatvės remontą atlieka viena didžiausių kelių tiesimo bendrovių Lietuvoje „Eurovia Lietuva“, o darbus finansuoja miesto savivaldybė. Juos planuojama baigti iki gruodžio 31 dienos.
Viso projekto metu bus sutvarkyta apie 1,2 km ilgio plento dalis – joje bus atnaujinta gatvės danga su naujomis eismo juostomis, pėsčiųjų ir dviračių takai, bus įrengtas naujas apšvietimas, vandens surinkimo sistema, viešojo transporto stotelės, šviesoforai.
Kaip skelbė BNS, Klaipėdos regione, įskaitant Šilutės plento teritoriją, į svarbius visuomenei objektus iki 2030 metų planuojama investuoti 43,2 mln. eurų, iš jų beveik 37 mln. eurų turėtų būti Europos Sąjungos lėšos.
