Klaipėdoje savaitgalį viešojo transporto paslaugų tęstinumą užtikrino rezerviniai pajėgumai

Siekdama užtikrinti kuo sklandesnį viešojo transporto paslaugų teikimą ir sumažinti galimus nepatogumus keleiviams, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ pasitelkė vidaus sandoryje tarp Klaipėdos miesto savivaldybės, UAB „Klaipėdos paslaugos“ ir VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ numatytus rezervinius keleivių vežimo pajėgumus. Būtent šio sandorio pagrindu UAB „Klaipėdos paslaugos“ visam savaitgaliui perėmė 12 ir 12A maršrutų aptarnavimą, o dalyje kitų maršrutų buvo atliktos laikinos reisų korekcijos.
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ duomenimis, UAB „Kautra“ savaitgalį neįvykdė 256 reisų. Iš jų 80 reisų 2, 3, 4, 4A, 14 ir 17 maršrutuose liko neaptarnauti, o 176 reisai UAB „Kautra“ aptarnaujamuose 12 ir 12A maršrutuose buvo užtikrinti pasitelkus UAB „Klaipėdos paslaugos“ autobusus ir vairuotojus. Tai leido išlaikyti susisiekimą ir reikšmingai sumažinti neigiamą poveikį keleiviams.
UAB „Kautra“ įpareigota iki šios savaitės pabaigos pateikti išsamią informaciją apie situacijos priežastis, taikytas valdymo priemones bei veiksmų planą, skirtą panašių rizikų prevencijai ir nepertraukiamam viešojo transporto paslaugų teikimui užtikrinti ateityje.
Ši situacija patvirtino vidaus sandorio praktinę naudą ir veiksmingumą: tai modelis, leidžiantis operatyviai reaguoti į nenumatytas situacijas ir užtikrinti viešojo transporto paslaugų nepertraukiamumą keleiviams. Galimybė pasitelkti rezervinius autobusus ir vairuotojus padėjo išvengti gerokai didesnių paslaugų sutrikimų bei užtikrinti, kad didžioji dalis suplanuotų reisų būtų įvykdyta nepaisant susiklosčiusių aplinkybių.
Viešojo transporto sistema turi būti pasirengusi ne tik kasdieniams iššūkiams, bet ir nenumatytiems atvejams. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ prioritetas – keleiviams patikimos, prieinamos ir nenutrūkstamai teikiamos paslaugos, todėl praktikoje veikiančios veiklos tęstinumo priemonės yra neatsiejama atsakingai organizuojamos viešojo transporto sistemos dalis.
Dėkojame keleiviams už supratingumą ir kantrybę, o situacijos valdyme dalyvavusiems partneriams – už operatyvų bendradarbiavimą, atsakingą požiūrį ir bendras pastangas užtikrinant nepertraukiamą viešojo transporto paslaugų teikimą Klaipėdoje.
Naujausi komentarai