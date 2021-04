Klaipėdoje svarsto automobilių statymo kainas

Spręs artimiausiu metu

„Siūlyti gali, bet ar tai išspręs automobilių statymo problemą senamiestyje? Nes jei atvažiuoji ir vietų nėra, suki ratus po senamiestį, kol kažkur randi. Arba neradęs visai išvažiuoji“, – teigė Klaipėdos mero pavaduotojas Arūnas Barbšys.

Praėjusią savaitę Finansų ir ekonomikos komitetas atidėjo automobilių statymo mokesčių ir teritorijų pakeitimus. Šiandien tikimasi sulaukti senamiesčio gyventojų siūlymų raštu, kad trečiadienį būtų galima apsispręsti.

„Pirminis siūlymas buvo nuo rugsėjo 16 d. pakelti mokestį nuo 0,9 euro už valandą iki 1,8 euro. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai jau anksčiau ragino kelti tik iki 1,5 euro. Penktadienio pasitarime pasiūlyta jo iš viso nedidinti. Ir ne tik dabar, bet ir artimiausius ketverius metus“, – teigė vicemeras.

Trūksta vietų

Kad automobilių statymo mokestis šiemet nesikeis – mažai tikėtina. Vietų naujoms aikštelėms senamiestyje nėra. O šiandien galiojantis mokestis įvestas dar tada, kai buvo litai.

„Dar niekada nebuvome jo judinę. O per tiek metų tikrai daug kas pasikeitė. Taip pat – ir atlyginimai“, – teigė A.Barbšys.

Tikimasi, kad per vasarą pagerėjus epidemiologinei situacijai pandemijos įtaka gyvenimui ir verslams gerokai sumažės. Be to, rudenį planuojamas senamiesčio gatvių remontas. Todėl laisvų vietų mašinoms rasti bus dar sunkiau.

„Jau dabar užimta 90 proc. vietų. Tikrai reikia spręsti problemą. Jei jau nusprendei važiuoti į senamiestį, turi susimokėti tokią kainą, kokia yra. Bet vietos automobiliui turi rasti“, – kalbėjo vicemeras.

Anot jo, bandymas automobilių srautus senamiestyje reguliuoti mokesčiais – įprasta praktika. Didelis mašinų skaičius senamiestyje didina ir taršą.

„Kaina ir yra reguliuojama, kad daugiau automobilių būtų paliekama toliau už ribų. Žmonės ateina pėsčiomis arba važiuoja visuomeniniu transportu. Elektromobiliams ribojimai nėra taikomi“, – teigė A.Barbšys.

Besvarstant minėtas problemas, buvo siūloma gyventojams senamiestyje visai nestatyti automobilių. Vicemeras nelinkęs tam pritarti.

Brangs ir leidimai

Tikėtina, kad jau nuo kitų metų išaugs leidimų gyventojams kaina. Ir ne tik senamiestyje.

Iki šiol mokamoje zonoje gyvenamąją vietą įregistravę klaipėdiečiai už galimybę statyti automobilį netoli namų moka vieną eurą per metus. Nuo kitų metų svarstoma leidimo mokestį pakelti iki 10 eurų.

„Vienas euras buvo numatytas kaip leidimo išdavimo sąnaudos. Bet iš tikrųjų jų yra daugiau. Kontrolieriai eina, tikrina, žiūri, ar jis turi teisę ten stovėti“, – paaiškino A.Barbšys.

Verslininkams metinius leidimus už pirmą automobilį siūloma branginti nuo 20 iki 30 eurų.

Dėl parkavimo zonų ir kainų savo poziciją dar išsakys ir savivaldybės administracija. Galutinį sprendimą priims miesto taryba.